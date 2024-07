Fondée en 2018, par Tariq Jamei, Crédit Solutions s’est rapidement imposé comme une référence incontournable dans le domaine du courtage en crédit à la consommation et en crédit hypothécaire au Maroc.

Destinée principalement aux retraités marocains, aux fonctionnaires du secteur public et aux professionnels, l’entreprise se distingue par la qualité de ses services et la pertinence de ses offres. Selon Tariq Jamei, le DG de Crédit Solutions, « les retraités sont souvent délaissés par le secteur bancaire, alors qu’ils ont le droit d’avoir des offres de financement ».

L’accompagnement proposé par Crédit Solutions s’étend tout au long du processus de montage des dossiers, facilitant ainsi l’accès au financement dans les meilleures conditions possibles, « nous orientons nos clients vers nos partenaires en fonction de leurs besoins », souligne M. Jamei. Cette collaboration permet à l’entreprise de mettre à disposition de ses clients des offres compétitives et adaptées à leurs besoins spécifiques.

Crédit Solutions est présente dans cinq grandes villes marocaines : Rabat, Salé, Fès, Marrakech et Tanger. Elle prévoit d’ouvrir prochainement des agences à Casablanca et Laâyoune, consolidant ainsi son réseau et sa présence nationale.

La société de courtage se distingue par la qualité et l’accessibilité de ses points de vente. Implantées en rez-de-chaussée dans des emplacements stratégiques, ces agences arborent une charte graphique bancaire et sont conçues pour offrir un accueil personnalisé à chaque client et « être plus proche de leurs clients ».

L’avenir de Crédit Solutions s’annonce prometteur avec des projets d’expansion pour être présente dans toutes les grandes villes du Maroc. Elle prévoit de renforcer ses partenariats financiers pour offrir des produits encore plus diversifiés et compétitifs à ses clients.

