Le Centre de la jeunesse arabe (Arab Youth Center) a tenu une rencontre, dimanche à Abou Dhabi, axée sur le rôle qui échoit à la jeunesse dans le cadre de la 29ème conférence annuelle de l’ONU sur le climat (COP 29), prévu du 11 au 24 novembre prochain en Azerbaïdjan.

Lors d’une rencontre placée sous le thème « La voie vers la COP29 : l’importance des partenariats entre les différents secteurs dans la réalisation des objectifs de développement durable », l’accent a été mis sur l’importance des partenariats individuels et institutionnels en matière de lutte contre les défis du changement climatique et le rôle de la jeunesse ainsi que ses efforts dans la promotion de la durabilité et le soutien des politiques environnementales.

Initiée en partenariat avec la Fondation fédérale pour la jeunesse aux Émirats, dans le cadre du forum de formation de la deuxième promotion du « Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique », organisé au Centre de la jeunesse arabe à Abu Dhabi jusqu’au 26 du mois courant, cette rencontre s’inscrit dans le sillage des préparatifs d’une série d’initiatives visant à garantir la représentativité de la jeunesse arabe en matière d’action environnementale.

Le forum vise également à renforcer la mission du Conseil qui consiste à permettre à la jeunesse arabe de mettre en valeur son rôle dans ce domaine à travers diverses rencontres de formation et de dialogue et d’ateliers, tout en assurant la qualification des membres du Conseil en les dotant des compétences nécessaires pour perfectionner leurs compétences en matière de défis climatiques.

Figurent au programme du forum des panels et ateliers interactifs, animés par des experts et des spécialistes dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité, dans le but de renforcer les compétences des membres du Conseil en tant que leaders arabes dans le domaine de l’action climatique.