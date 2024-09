Les autorités marocaines et espagnoles sont mobilisées pour anticiper toute nouvelle tentative d’immigration clandestine vers le préside occupé de Sebta. Cette alerte survient après la circulation sur les réseaux sociaux de nouveaux appels à un assaut massif le 30 septembre.

Le cauchemar de l’immigration clandestine persiste et continue d’inquiéter les autorités. Au nord du Royaume, les forces sécuritaires ont déployé un important dispositif pour déjouer toute nouvelle tentative de franchir les barrières avec Sebta.

D’après le site d’information espagnol Ceuta Tv, la déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, Cristina Pérez, a confirmé l’arrivée des renforts aux frontières pour faire face à une éventuelle nouvelle tentative d’entrer en masse dans la ville. «Visiblement, nous sommes encore plus vigilants que nous ne le sommes déjà au quotidien», a indiqué la responsable espagnole.

La déléguée de l’Espagne à Sebta a, par ailleurs, salué les efforts consentis et la collaboration des autorités marocaines dans la lutte contre ce phénomène. «Il y a deux semaines, les agents de sécurité marocains ont fait un travail intense pour empêcher une tentative de migration par Ceuta», souligne-t-elle. En précisant qu’ « hier, la migration était au centre des entretiens entre Pedro Sanchez et son homologue marocain Aziz Akhannouch. La conversation était marquée par le climat de bonne entente entre les deux pays voisins».

Après la mise en échec de la première tentative d’immigration irrégulière en masse vers Sebta le 15 septembre, des appels à un nouvel assaut le 30 septembre ont été relayés sur les réseaux sociaux. Suite à ces appels incitant à la migration illégale, les autorités ont procédé, récemment, à l’arrestation de trois individus.

Les rumeurs et incitations relayées sur les réseaux sociaux à ce sujet sont prises très au sérieux par les autorités locales. Une enquête est en cours, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées dans la diffusion de fausses informations et de rumeurs dans des groupes, et via des applications de messagerie instantanée, incitant à l’émigration clandestine et à la violence à l’encontre des forces de l’ordre.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Tétouan a condamné, lundi 23 septembre, cinq personnes pour incitation à l’émigration irrégulière, suite à l’assaut massif de migrants mené depuis Fnideq vers Sebta la semaine dernière.

Deux d’entre eux ont écopé de six mois de prison, tandis que les trois autres purgeront trois mois de prison. Ces cinq accusés font partie du groupe de 152 individus déférés devant la justice en lien avec des appels à participer à la tentative de migration interceptée le 15 septembre à Fnideq.