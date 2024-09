Près de 400 migrants ont franchi toutes les barrières mises en place par les forces de l’ordre, réussissant à atteindre les frontières avec le préside occupé de Sebta. Ils ont tenté cette fois d’atteindre l’enclave via la clôture plutôt que par la mer.

Des centaines de jeunes et de mineurs, désireux de migrer vers l’enclave occupée de Sebta, ont répondu aux appels lancés sur les réseaux sociaux pour un assaut collectif le 15 septembre sur le préside occupé.

Malgré l’intensification des mesures de sécurité et les confrontations qui se poursuivent depuis la soirée de samedi entre les forces publiques et des groupes de migrants de différentes nationalités, ces derniers ont pu, lors d’une deuxième tentative, arriver en nombre au poste de Bab Sebta via des zones montagneuses.

Multiplication des tentatives

Selon le site espagnol local El Faro de Ceuta, des centaines de migrants subsahariens et marocains tentent de franchir la barrière en défiant les forces de sécurité espagnoles et marocaines qui se concentrent pour empêcher l’entrée dans l’enclave.

L’alerte a été donnée vers 11h00 quand un groupe de 300 à 400 personnes, comprenant des Subsahariens, des Marocains et des Algériens, s’est approché de la frontière.

Une vidéo de Chouf TV montre des arrestations par centaines.

Vers midi, les forces de sécurité marocaines ont réussi à maîtriser la situation, mettant fin à la tentative d’intrusion.

La nuit a été difficile à Fnideq. L’approche de groupes de jeunes vers la frontière de Ceuta a conduit à un déploiement sans précédent des forces de sécurité de tous types.

Malgré l’état d’alerte et les points de contrôle installés sur les routes, qui ont permis de détecter des groupes et de fouiller les véhicules, des dizaines de personnes venues de différentes régions ont réussi à atteindre les quartiers de Fnideq et à emprunter le chemin vers Sebta, empruntant pour beaucoup des zones montagneuses.

Des incidents, des jets de pierres, des affrontements et des arrestations ont eu lieu. À Sebta, les forces de sécurité espagnoles restent sur le qui-vive.

Actuellement, les forces de sécurité espagnoles et marocaines continuent leurs efforts pour contrer les assauts massifs après une nuit de tension intense le long de la frontière. Le Maroc a déployé un important dispositif sécuritaire, renforcé par des renforts de la Gendarmerie royale.

Malgré les opérations de ratissage, les arrestations préventives et la mise en place de points de contrôle sur les principales routes menant au nord, y compris les fouilles de véhicules et les contrôles des personnes suspectes dans les gares, les candidats à la migration ont réussi à atteindre la ville de Fnideq, qui est le dernier point avant Sebta.

Fermeture intermitente de la frontière

Selon l’agence Europa Press, la Délégation gouvernementale espagnole à Sebta a confirmé ce dimanche la « fermeture intermittente » du passage Tarajal en raison de l’approche de centaines de migrants vers le périmètre frontalier au

Maroc.

La décision a été prise en collaboration «absolue» entre les gouvernements espagnol et marocain, qui collaborent depuis des jours pour contenir la migration irrégulière.

La Délégation, qui ne connaît pas actuellement le nombre exact de personnes tentant d’accéder à l’encalve, estime que la fermeture et l’ouverture de la frontière se poursuivront tout au long de la journée, jusqu’à ce que les groupes de migrants subsahariens et maghrébins quittent les abords de la frontière.

Les Forces et Corps de Sécurité travaillent sur le périmètre frontalier depuis la première fermeture,

vers 11 heures du matin, pour empêcher les entrées à Sebta.