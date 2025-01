Les chiffres consolidés du 3ème trimestre de l’année écoulée de la Bourse de Casablanca révèlent un intérêt croissant des Marocains pour les investissements dans ce registre.

Au terme du troisième trimestre 2024, la Bourse de Casablanca a révélé des chiffres impressionnants, témoignant de l’intérêt croissant des Marocains personnes physiques pour l’investissement boursier. En effet, les transactions effectuées par ces derniers sur le marché central ont représenté 25,8% du volume total, preuve irréfutable d’une présence de plus en plus marquée des citoyens.

Dans les détails, les données de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) indiquent que les Marocains ont doublé leurs achats par rapport au troisième trimestre 2023, atteignant un montant de 3,3 milliards de dirhams, bien que cela représente une baisse de 26,6 % par rapport au deuxième trimestre 2024.

Parallèlement, leurs ventes se sont élevées à 3,3 milliards de dirhams, enregistrant une augmentation de 89,7% par rapport à la période de référence (T3-2023), quoi qu’étant en baisse de 24,2% par rapport au trimestre précédent.

Si ces chiffres montrent une participation active des investisseurs individuels marocains, ils soulignent surtout une confiance des Marocains en cette institution, ainsi que leur goût pour l’investissement.

Une tendance globalement positive

En ce qui concerne la tendance générale, les indicateurs de l’AMMC laissent entrevoir une dynamique positive d’une année à l’autre. Ainsi, les principaux indicateurs font état d’une progression notable des principaux indicateurs d’activité. Les compartiments central et blocs du marché boursier ont enregistré un volume transactionnel de 13,1 milliards de dirhams, en hausse de 49,2 % par rapport à la même période en 2023.

Cette dynamique ascendante a également été reflétée dans les niveaux des indices, avec une hausse de 8,06 % pour le MASI et de 8,12 % pour le MASI 20 au terme du trimestre, portant la performance des indices à +18,9 % pour le MASI et +17,4 % pour le MASI 20 depuis fin décembre 2023.

Les investisseurs institutionnels et les personnes morales marocaines continuent de dominer le marché, avec un cumul de 62,4 % du volume des transactions sur le trimestre. En position nette acheteuse, les OPCVM ont opéré des achats de l’ordre de 5,1 milliards de dirhams et des ventes de 3,8 milliards de dirhams, malgré une baisse par rapport au trimestre précédent.

Les personnes morales marocaines ont, quant à elles, réalisé des achats de 3,1 milliards de dirhams contre des ventes de 3,9 milliards de dirhams, en baisse par rapport au deuxième trimestre 2024.

Un flux soutenu

Les personnes morales étrangères ont également renforcé leur présence sur le marché, avec des achats atteignant 731 millions de dirhams, en hausse par rapport aux trimestres précédents. Les investisseurs transitant par le réseau bancaire ont, quant à eux, légèrement réduit leurs achats par rapport au trimestre précédent, tout en les doublant par rapport à la même période en 2023.

Il est important de noter que le flux des transactions sur le marché central a été particulièrement soutenu, avec une augmentation de 57,7 % du nombre d’ordres de Bourse par rapport au troisième trimestre 2023.

Le marché central a enregistré 98,2 % du total des échanges, représentant un volume de 12,9 milliards de dirhams, en hausse de 72 % par rapport au troisième trimestre 2023. En revanche, le marché de blocs n’a représenté que 1,8 % du total des échanges, avec un volume de 234 millions de dirhams.

Ces résultats témoignent de l’engouement croissant des Marocains pour l’investissement en bourse, soutenus par une dynamique positive du marché et des perspectives économiques favorables. Les personnes physiques marocaines jouent un rôle de plus en plus significatif, contribuant à la diversité et à la liquidité du marché boursier national.