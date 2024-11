Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume, a récemment évoqué face à la presse un certain nombre de chantiers au sein de son administration intégrant les nouvelles technologies. Pour l’argentier du Royaume, il existe un lien intrinsèque entre l’utilisation de ces technologies et l’amélioration des finances publiques.

En prenant en charge certains aspects et en reconfigurant la gestion des ressources humaines pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, l’intelligence artificielle (IA) permet d’améliorer la gestion des finances publiques. C’est en substance ce qu’a exprimé Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume. En effet, pour lui, le principal avantage de ces technologies réside dans un gain de temps précieux, permettant de réduire les délais de traitement de l’information, un atout stratégique dans la gestion des finances publiques.

À cette fin, Bensouda a révélé que ses équipes travaillent sur des domaines tels que le Big Data et l’IA, ce qui a mené au développement de certains outils internes: «Nous avons mis en place un chatbot pour répondre aux questions», a-t-il indiqué, ajoutant que «tout cela s’inscrit dans le concept d’optimisation et de gestion de la rareté, qu’il s’agisse des ressources humaines ou financières, toutes deux rares et mobiles».

Un des principaux intervenants du 16ᵉ Colloque international des finances publiques, les 1er et 2 novembre à Rabat, l’argentier du Royaume est également revenu sur les fondements de la gouvernance des finances publiques au Maroc: transparence, intégrité et responsabilisation.

Lire aussi. Loi de finances 2025: les principales propositions de la CGEM

Concernant la mise en œuvre de cette gouvernance, il a expliqué qu’elle s’opère à travers la loi organique des finances et l’établissement des budgets annuels, exigés tant à l’appareil de l’État qu’aux collectivités territoriales. «C’est pour cela que nous avons des budgets sectoriels: budget de l’équipement, de l’agriculture, de la santé, de l’enseignement supérieur, etc.», a-t-il clarifié.

Finances publiques: la nécessaire convergence

Un autre aspect souligné par le chef de la TGR est le travail de convergence entre les différents départements ministériels dans l’opérationnalisation des budgets. Cette coordination est essentielle, car derrière ces budgets, il y a la nécessité de fournir un service public de qualité, a-t-il affirmé.

Cela est d’autant plus important compte tenu de la trajectoire d’État social empruntée par le Royaume, où des services tels que la généralisation de la protection sociale, le soutien au logement, au transport et à l’éducation revêtent une importance capitale.

Lire aussi. Trésor: le déficit budgétaire a atteint 40,1 milliards DH à fin juillet 2024

Bensouda a par ailleurs précisé que des priorités ont été établies pour garantir la convergence entre les acteurs ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires.

Il a également souligné les efforts considérables déployés en matière de réformes fiscales, au bénéfice de l’État et des collectivités territoriales. À cet égard, il a mis en avant les «avancées inimaginables» réalisées au cours des 25 dernières années, tant dans les infrastructures, les investissements, que dans la protection de l’environnement et le développement culturel. «Tout cela nous donne de la perspective, de l’ambition et surtout de l’espoir», a-t-il conclu.