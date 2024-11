Le ministre Younès Sekkouri a relevé, mardi, un besoin très important des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) en matière de financement.

S’exprimant à l’ouverture du 1er Forum marocain de l’emploi et des compétences, mardi 26 novembre à Casablanca, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a pointé le besoin important de financement des très petites, petites et moyennes Entreprises (TPME). «Les TPME ont besoin de moyens très importants. Et pour cela, un dispositif dans la charte d’investissement leur est spécifiquement dédié», a-t-il dit.

Dans ce sens, il a souligné les efforts constants du gouvernement en faveur de ces entreprises. Celles-ci se traduisent cette année par l’inscription d’une ligne budgétaire de 12 milliards de dirhams (MMDH) dans le projet de loi de finances au titre de l’année 2025, où des mesures visant l’emploi agricole figurent également en bonne place.

Sekkouri a aussi insisté sur l’importance du secteur industriel pour dynamiser l’emploi. Ce secteur a selon lui positivement impacté non seulement la création d’emplois, mais également l’inclusion: «Le défi de la féminisation de l’emploi ne se fera pas sans l’industrie».

Le ministre a par ailleurs annoncé au pupitre deux grandes initiatives. La première à trait à la mise en place d’un budget important pour les NEET, dont le nombre est estimé à quelque 900.000. Quant à la seconde, elle consistera en un important investissement dans le système d’apprentissage en situation de travail, en passant de 25.000 stagiaires actuellement à 100.000. Ces deux projets, fera-t-il savoir, s’inscrivent dans une stratégie visant à rapprocher l’offre et la demande.