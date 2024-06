Le Real Madrid se présente avec tous ses titulaires habituels, à l’exception d’Aurélien Tchouaméni, en phase de reprise et sur le banc, pour la finale de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, qui débutera de son côté sans Marco Reus, remplaçant, samedi à Londres.

Carlo Ancelotti a fait dans le classique avec le gardien belge Thibaut Courtois, le défenseur et capitaine Nacho, le latéral gauche français Ferland Mendy, le milieu offensif Jude Bellingham et les flèches d’attaque Vinicius et Rodrygo, entre autres.

L’entraîneur italien doit se passer des services d’Aurélien Tchouaméni depuis un mois en raison d’une blessure à un pied. Le milieu français s’est entraîné en marge du groupe vendredi et se trouve sur le banc des remplaçants, samedi, une bonne nouvelle en vue de sa participation à l’Euro.

Il est remplacé dans le onze de départ par son compatriote Eduardo Camavinga, 21 ans.

L’arrière droit Dani Carvajal et le milieu Toni Kroos, titulaires, visent un sixième titre dans la reine des compétitions européennes de club, comme le milieu croate Luka Modric, remplaçant au coup d’envoi.

Du côté de Dortmund, l’entraîneur Edin Terzic n’a pas réservé de surprise non plus pour la troisième finale disputée par le club allemand en Ligue des champions, après le sacre de 1997 et la défaite de 2013.

Déjà présent il y a onze ans à Wembley (revers face au Bayern), Mats Hummels guide à 35 ans la défense centrale avec Nico Schlotterbeck, un cran en dessous du capitaine et milieu défensif Emre Can.

En attaque, l’avant-centre Niklas Füllkrug est épaulé à gauche par Karim Adeyemi à gauche et Jadon Sancho à droite.

Marco Reus, autre survivant de la finale de 2013, prend place sur le banc des remplaçants comme attendu pour le dernier match de sa carrière avec les Jaune et noir, son club de toujours.

Real Madrid: Courtois – Carvajal, Nacho (cap.), Rüdiger, Mendy – Valverde, Kroos, Camavinga – Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr

Entraîneur: Carlo Ancelotti (ITA)

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can (cap.) – Sabitzer, Brandt – Sancho, Adeyemi – Füllkrug

Entraîneur: Edin Terzic (GER)

Arbitre: Slavko Vincic (SLO)