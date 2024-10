Le réalisateur danois oscarisé, Thomas Vinterberg, présidera le jury de la 21e édition du Festival International du Film de Marrakech, prévue du 29 novembre au 7 décembre 2024.

Son jury décernera l’Étoile d’or à l’un des 14 premiers et seconds longs métrages de la compétition internationale, dédiée à la découverte de cinéastes à travers le monde, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

« Présider le jury du Festival International du Film de Marrakech est un immense privilège et un honneur. Dans un monde en constante mutation, de plus en plus divisé, des festivals tels que celui de Marrakech ouvrent une fenêtre précieuse sur une grande variété de cultures. Les films parviennent à décrire l’inexplicable, à nous faire comprendre l’inacceptable. Et en ce moment, il y a tant de choses que nous avons besoin de comprendre », poursuit la même source citant le futur président Thomas Vinterberg.

Depuis son entrée remarquée sur la scène du cinéma mondial avec Festen (1998) qui lui a valu le prix du jury du Festival de Cannes alors qu’il était âgé de 28 ans à peine, Thomas Vinterberg est devenu l’un des cinéastes européens les plus célébrés de notre époque. Auteur d’une œuvre audacieuse qui n’hésite pas à questionner et à mettre à nu les côtés sombres de l’être humain, Vinterberg réussit à se réinventer et à surprendre à chacun de ses films, selon le communiqué.

Né le 19 mai 1969, Thomas Vinterberg est basé à Copenhague, au Danemark. Il a été le premier cinéaste danois nommé à l’Oscar du Meilleur réalisateur pour son film Drunk (2020).

Il a par la suite remporté un Oscar, un BAFTA, un César et quatre European Film Awards pour ce drame à succès, révélé en sélection officielle à Cannes, puis sélectionné aux festivals de Toronto et de San Sebastián.