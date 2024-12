Le Festival International du Film de Marrakech a rendu un vibrant hommage, samedi soir au Palais des congrès de la cité ocre, à l’icône du cinéma hollywoodien, l’acteur et réalisateur américain Sean Penn, qui a tenu, dans une allocution prononcée à cette occasion, à exprimer ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI.

L’acteur américain a également exprimé ses vifs remerciements au Prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech.

Il a aussi fait de même pour Mélita Toscan du Plantier, directrice et conseillère du président de la Fondation du Festival, se disant très chanceux de pouvoir assister à cet évènement international d’envergure qui rassemble des personnalités inspirantes de par le monde.

Sean Penn a, en outre, remercié le peuple marocain et fait part de sa joie de découvrir le Maroc et le public de Marrakech, soulignant que ce Festival, qui promeut la diversité, constitue pour lui l’occasion d’exprimer son opinion, comme il l’avait toujours fait, à travers le cinéma « qui permet à tous de s’exprimer ».

Lors de cette soirée, rehaussée par la présence de grandes figures du septième art et d’éminentes personnalités du monde de l’art, de la culture et des médias, Sean Penn a reçu l’Étoile d’Or des mains de l’actrice italienne Valeria Golino.

Dans un mot à cette occasion, Valeria Golino a indiqué que Sean Penn est « un artiste hors-pair, un être humain unique, que ce soit en tant qu’acteur ou réalisateur, un homme engagé et militant, avec un charisme extraordinaire et un tempérament volcanique ».

« Il était évident dans ses premiers films que Sean Penn n’était pas un acteur comme les autres, qui choisit volontairement des rôles ancrés dans une réalité politique ou sociale difficile« , a-t-elle ajouté.

Les personnages de Sean Penn sont souvent « bruts, désespérés et parfois violents, mais toujours profondément humains », a estimé Valeria Golino, notant que dans chaque rôle, « il incarne la révolte, l’incertitude et la désobéissance ».

Acteur, cinéaste et auteur récompensé par deux Oscars, Sean Penn est devenu une icône américaine à travers d’une carrière de plus de quarante ans. Il a été nommé cinq fois pour l’Oscar du meilleur acteur, pour « La Dernière Marche » (Tim Robbins, 1995), « Accords et désaccords » (Woody Allen, 2000), « Sam je suis Sam » (Jessie Nelson, 2002), avant que sa performance saisissante dans Mystic River de Clint Eastwood lui vaille son premier Oscar du meilleur acteur en 2003, suivi de celui reçu pour « Harvey Milk » de Gus Van Sant en 2009.

Il a également gagné le Prix du meilleur acteur au Festival de Cannes en 1997 pour son interprétation dans « She’s So Lovely » de Nick Cassavetes.

Son jeu intense, sa passion et son dévouement pour son métier crèvent l’écran. Il enchaîne les rôles marquants où il interroge souvent les racines du mal en incarnant tour à tour des personnages de policier, de soldat, d’avocat, de condamné à mort ou de père éploré.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, Sean Penn est également un cinéaste reconnu dont la filmographie compte des titres tels que le nommé aux Oscars « Into the Wild », « Flag Day », « The Pledge », « Crossing Guard » et son premier film, « The Indian Runner ».

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 21e édition du Festival International du Film de Marrakech compte quatorze longs métrages en lice pour décrocher « l’Étoile d’Or » dans le cadre de la compétition officielle, outre des séances de gala, des séances spéciales, du 11e continent, du panorama du cinéma marocain, des séances jeune public et famille ainsi que des films projetés dans le cadre des hommages.