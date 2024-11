La liste des personnalités qui participent au programme phare du Festival international du film de Marrakech, la série « Conversations », a été dévoilée vendredi.

Il s’agit de 18 personnalités incontournables, réalisateurs, acteurs, scénaristes et producteurs en provenance de 6 continents, qui entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, sont conviées à échanger librement avec les festivaliers, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Un des rendez-vous les plus attendus du Festival International du Film de Marrakech, le programme « Conversations » revient pour une série d’échanges qui s’annoncent riches et passionnants avec des grandes personnalités du cinéma mondial.

Pour cette 21e édition, sont attendues des personnalités ayant été, pour la plupart, primées aux Oscars, aux Golden Globes, ainsi qu’au Festival de Cannes, à la Mostra de Venise et à la Berlinale, souligne le communiqué.

Il est question du réalisateur, scénariste et producteur américain Tim Burton, du réalisateur et scénariste canadien David Cronenberg, du réalisateur, scénariste et producteur mexicain Alfonso Cuaron, de la réalisatrice et scénariste américaine Ava DuVernay, du réalisateur et scénariste américain Todd Haynes, du réalisateur et scénariste australien Justin Kurzel, du réalisateur et scénariste français François Ozon, de l’actrice britannique Gemma Arterton.

Il s’agit également de l’acteur et réalisateur américain Sean Penn, du réalisateur, scénariste et producteur iranien Mohammad Rasoulof, du réalisateur et scénariste brésilien Walter Salles, du réalisateur et scénariste russe Kirill Serebrennikov, du réalisateur et scénariste mauritanien Abderrahmane Sissako et de la réalisatrice et scénariste française Justine Triet.

Lire aussi: FIFM 2024: hommage aux géants Naïma El Mcherqui, Sean Penn et David Cronenberg

Une conversation croisée autour de leurs premiers films se tiendra entre les cinéastes marocains Alaa Eddine Aljem, Yasmine Benkiran, Ismaël El Iraki et Kamal Lazraq, fait savoir la même source.

La série « Conversations » offre au public la possibilité de venir à la rencontre de quelques-uns des plus grands noms du cinéma, en provenance du monde entier, notent les organisateurs.

Le programme « Conversations » propose une série de rencontres avec des cinéastes et artistes renommés, se déroulant du samedi 30 novembre au samedi 7 décembre. Les temps forts incluent Justine Triet et Tim Burton le 30 novembre, suivis de David Cronenberg et Alfonso Cuarón le 1er décembre.

Le 2 décembre, Ava DuVernay et Walter Salles prendront la parole, tandis que François Ozon et Justin Kurzel seront au programme le 3 décembre. Kirill Serebrennikov et Sean Penn interviendront le 4 décembre et Mohammad Rasoulof ainsi que Gemma Arterton le 5 décembre.

Une conversation croisée réunira Alaa Eddine Aljem, Yasmine Benkiran, Ismael El Iraki et Kamal Lazraq le 6 décembre, avant que Todd Haynes ne conclue la journée. Enfin, Abderrahmane Sissako clôturera ce riche programme le samedi 7 décembre à 11h.

Cette année, le programme « Conversations » se tiendra dans un nouvel espace, à savoir le théâtre du centre culturel Meydene, situé dans le complexe M Avenue, à proximité du Palais des Congrès de Marrakech, précise le communiqué.