L’édition 2024 du Forum International Afrique Développement 2024 (FIAD24) a été ouverte, ce jeudi 27 juin à Casablanca. Cet évènement, organisé par le Groupe Attijariwafa Bank via son Club Afrique de Développement et le fond panafricain Al Mada est tenu cette année sous le thème «Ici on investit».

Cette manifestation phare de l’investissement intra-africain se tiendra le 27 et 28 juin 2024 et y sont attendus plus de 22 000 chefs d’entreprises et de décideurs politiques en provenance de 40 pays du continent et de pays partenaires.

Ce forum s’assigne l’objectif de stimuler le commerce intra-africain, à travers un dispositif de mises en relations structurées entre les opérateurs participants.

Dans son mot d’ouverture de cette 7e édition, le président-directeur général du Groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani a indiqué que «le continent Africain est disposé à devenir un moteur de développement global».

Le président du groupe a également ajouté que l’Afrique fait preuve d’une extraordinaire résilience grâce à des indicateurs macroéconomiques prometteurs affichant des taux de croissance parmi les plus élevés au monde, soulignant qu’il « est impératif d’investir de manière volontariste dans le commerce intra-africain qui représente un levier de développement décisif pour le continent ».

Il a, dans ce sens, affirmé que l’Afrique se déploie avec vigueur pour accélérer toutes les dynamiques en faveur du développement des échanges et des investissements.

Le PDG d’Attijariwafa Bank a expliqué que ce forum constitue l’occasion de contribuer à un développement durable et inclusif du continent, rappelant qu’à travers six éditions déjà, ce forum tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI n’a cessé de contribuer en faveur de la dynamique africaine, à savoir que depuis sa genèse en 2010, les participants ont bénéficié de 26 000 rendez-vous d’affaires concrétisés.

A cette occasion, El Kettani a insisté sur le rôle vecteur de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dans le développement économique de l’Afrique. Il a ensuite invité les décideurs et investisseurs Marocains et Africain à tirer davantage profit de la Zlecaf qui « constitue le nouveau paradigme devant permettre d’accroître les revenus du continent de 450 millions USD d’ici 2035 », a t-il précisé.

Cette édition du FIAD a été marquée par la participation d’une panoplie de personnalités éminentes nationales et internationales à savoir, le ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, le ministre Ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le Secrétaire Général de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf), Wamkele Mene et d’autres personnalités.