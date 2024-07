Depuis son accession au trône, le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse de mettre le pays sur les rails du développement et de la modernité tout en accordant un intérêt particulier aux questions sociales avec une sollicitude particulière envers les catégories démunies ou défavorisées.

La monarchie sociale sous le règne du Roi Mohammed VI a un style qui lui est propre qui mêle décontraction et proximité, modernité et tradition. Avec toujours une grande sollicitude à l’égard des exclus et des défavorisés.

Dès son accession au trône, le Roi s’est attelé à travers plusieurs programmes sociaux, à réduire les inégalités. Souverain réformateur à la fibre sociale, Mohammed VI a réussi, par touches successives, à changer le visage du pays à travers une démarche tournée essentiellement vers le progrès social.

La Fondation Mohammed V, créée en 1998, soit une année avant son intronisation, est le fer de lance de cette dynamique sociale multiforme. La démarche royale a permis à tout un pays de renouer avec les valeurs de l’entraide, ancrées dans la culture nationale dont les Marocains ont fait magistralement preuve lors du séisme d’Al Haouz.

Cette monarchie sociale s’est illustrée par différents programmes initiés par le Souverain et destinés à participer à la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, notamment l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le Régime d’assistance médicale pour les personnes économiquement démunies (Ramed), les programmes d’habitat social et ceux initiés par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Sans oublier les actions entreprises par le Roi lors de ses multiples et incessantes visites sur le terrain.

Depuis son lancement le 18 mai 2005 par le Roi, l’INDH a permis d’élargir l’accès aux services sociaux de base, de promouvoir des activités génératrices d’emplois et de revenus et ainsi améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’une grande vulnérabilité ou ayant des besoins spécifiques. L’initiative royale, qui a séduit bon nombre de pays africains de par sa praticité et son ingéniosité, a conforté le projet sociétal du Royaume, un modèle bâti sur les principes d’efficacité économique, de cohésion sociale et de travail. L’enjeu étant de permettre à chacun de s’épanouir en déployant pleinement ses potentialités et ses aptitudes.

Fondée sur la mise en synergie des actions et programmes de l’État, des collectivités locales et des associations, l’INDH est orientée vers la réduction du taux de pauvreté par le soutien financier à des activités génératrices de revenus aussi bien en milieu urbain que dans le monde rural.

Saluée au niveau international, cette initiative a favorisé la mise à niveau autant les capacités que la qualité des centres d’accueil existants, la création de nouveaux centres spécialisés. Ces derniers ont permis ainsi d’accueillir et de venir en aide aux personnes en situation de grande précarité, tels les handicapés, les enfants abandonnés, les femmes démunies, sans soutien et sans abri, les vagabonds, les vieillards et les orphelins livrés à eux-mêmes.

Aujourd’hui, le projet de généralisation de la protection sociale est venu consolider ces acquis pour réduire les risques économiques et sociaux, surtout pour les catégories les plus vulnérables. Il repose sur quatre piliers définis par le Souverain dans son discours à l’occasion de l’ouverture de la session législative du 9 octobre 2020, et consignés dans une loi-cadre relative à la protection sociale (n° 09-21), promulguée le 23 mars 2021.

Le premier prévoit d’élargir la couverture médicale obligatoire à fin 2022, pour permettre à 22 millions de bénéficiaires supplémentaires d’accéder à l’assurance maladie obligatoire (AMO) couvrant les frais des soins, des médicaments et d’hospitalisation. Le deuxième concerne la généralisation des allocations familiales dont bénéficieront les millions d’enfants en âge de scolarisation,

Le troisième pilier de ce projet prévoit l’élargissement, au cours de l’année 2025, de l’affiliation aux régimes de retraite, à travers l’intégration d’environ 5 millions de personnes actives exclues jusque-là du système de retraite.

Enfin, le quatrième volet concerne la généralisation, dès 2025, de l’indemnité pour perte d’emploi au bénéfice des personnes ayant un emploi stable. Une révolution tranquille en marche…