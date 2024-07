Dans le cadre de la célébration du 25ème anniversaire de l’accession du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le glorifie, au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, les Forces Armées Royales organisent, les 30 et 31 juillet 2024, des Shows aériens et des sauts d’exhibition en parachutes, indique l’État-Major Général des FAR dans un communiqué.

Les shows aériens auront lieu le long de la côte de M’diq, le 30 juillet 2024, et au niveau de la Corniche de Martil, le 31 juillet 2024, à partir de 18 heures et seront animés par la prestigieuse équipe de voltige « Marche Verte » des Forces Royales Air, ajoute la même source.

Au niveau de la Marina de Bouregreg à Salé, des sauts d’exhibition seront exécutés, le 30 juillet 2024, par les parachutistes, féminins et masculins, de l’équipe nationale en deux shows sous forme de tableaux artistiques et de mouvements acrobatiques, le premier show à partir de 10h00 et le second à partir de 16h00, note le communiqué, précisant que ces sauts d’exhibitions porteront sur la précision à l’atterrissage, des numéros en voiles contact et autres formations en chute libre.