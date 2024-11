Le long-métrage « La Marchandise », du réalisateur marocain Mohamed Nesrate, a remporté le Grand prix de la 12è édition du Festival international du cinéma et immigration d’Oujda, qui s’est clôturée, lundi soir au Théâtre Mohammed VI.

Le prix de la meilleure réalisation a été décerné au Marocain Mohamed Fekrane pour son film « Un mariage franco-marocain », tandis que le prix du meilleur scénario a été décerné au film « Compatible » du réalisateur français Patrick Attali, qui a également remporté le prix du jury avec Thibaut Miche.

Les prix de la meilleure interprétation féminine et du meilleur rôle masculin ont été attribués aux acteurs marocains Fatiha Ouatili et Mohamed Khiari pour leur performance dans le film « Taxi Bied » de Moncef Malzi.

Dans la catégorie des courts métrages, le prix du meilleur scénario est revenu au film « Blue Moon » de Muhammad et Ahmed Malas (Syrie), alors que le prix de la réalisation a été décerné au film « Tarweeda » de Mona Abu Samra (Jordanie) et le prix du jury au film « Transit » de son réalisateur Irakien Baqir Al-Rubaie.

Le jury, présidé par la réalisatrice marocaine Fatima Boubakdi, a décerné deux mentions spéciales au film marocain « Silent Sighs » de la réalisatrice Maryam Jabbour et au film syrien « Crise cardiaque » du réalisateur Amr Ali.

Cette édition, organisée par l’Association solidarité pour le développement et l’immigration, sous le thème « Cinéma et droits des migrants », a connu la participation de 12 films, dont quatre longs-métrages et huit courts-métrages du Maroc et d’ailleurs.

Le programme de cette édition comprenait, en plus de la projection des films en compétition, des hommages à des personnalités du cinéma, ainsi que l’organisation d’un colloque scientifique sur le cinéma et les droits de l’homme, des masterclasses et des ateliers de formation dans les métiers du cinéma.

Cet événement culturel, ponctué aussi par la signature de publications sur l’immigration, a été organisé en partenariat avec la Direction régionale de la Culture de l’Oriental, avec le soutien de la wilaya de la région de l’Oriental, du Centre du cinématographique marocain (CCM), de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, de l’Agence de développement de l’Oriental (ADO), de l’Université Mohammed Premier (UMP), des Conseils provincial et communal d’Oujda-Angad, et d’autres partenaires.