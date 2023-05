Festival de Cannes 2023: la réalisatrice Justine Triet s’adjuge la Palme d’or

La Française Justine Triet a remporté samedi la Palme d’or à Cannes pour « Anatomie d’une chute », devenant la troisième réalisatrice sacrée de l’histoire du Festival.

La cinéaste de 44 ans succède à Jane Campion (« La leçon de piano », 1993) et Julia Ducournau (« Titane », 2021), confirmant le lent mouvement vers l’égalité dans une industrie du cinéma historiquement dominée par les hommes.

Le réalisateur britannique Jonathan Glazer a, lui, remporté le Grand Prix au Festival de Cannes pour « The Zone of Interest », qui reconstitue la vie de famille du commandant du camp d’extermination nazi d’Auschwitz, pour rappeler « la banalité du mal ».

Clinique et glaçant, « The Zone of Interest » était le film le plus radical de la compétition: en laissant le camp de la mort hors champ, il dénonce la capacité des êtres humains à continuer de vivre nonchalamment tout en côtoyant l’horreur.

Autre fait marquant: l’actrice turque Merve Dizdar a décroché le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans « Les herbes sèches », du réalisateur Nuri Bilge Ceylan.

« J’aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui mènent une lutte pour surmonter les difficultés à exister dans ce monde et garder l’espoir », a déclaré l’actrice qui interprète Nuray, une femme qui s’éprend d’un enseignant dans une province reculée de Turquie.

A 36 ans, Merve Dizdar campe cette militante blessée dans un attentat et portant une prothèse, qui tente de se reconstruire.

Deniz Celiloglu incarne Samet, cet enseignant venu de la ville, oscillant entre désespoir et misanthropie et plongé dans cette région rurale d’Anatolie, minée par le renoncement.

De longues scènes dialoguées explorent les questions de l’engagement, des préjugés ou de la désillusion.

« Le personnage que j’ai joué dans le film mène un combat pour son existence et a surmonté beaucoup de difficultés », a encore réagi Merve Dizdar après l’annonce de son prix.