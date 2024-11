Le court métrage de la réalisatrice marocaine, Rachida El Garani, a remporté le grand prix du 23e Festival international du film d’Almeria, qui se tient du 15 au 24 novembre dans cette ville du sud-est de l’Espagne.

C’est le producteur de l’œuvre qui s’est vu remettre le prix lors d’une cérémonie organisée vendredi soir. « Rachid » est une comédie sur les préjugés et le racisme. Il s’agit du premier film de fiction de la réalisatrice belgo-marocaine Rachida El Garani.

Le court-métrage raconte l’histoire d’un jeune homme de 21 ans d’origine marocaine à la recherche d’un emploi. C’est avec confiance qu’il postule pour faire la plonge dans un restaurant, un travail qui lui semble accessible à tous. Mais il va rapidement découvrir que cela s’avère bien plus compliqué qu’il ne l’avait imaginé.

Rachida El Garani, qui a fait des études de cinéma au Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS) à Bruxelles, a réalisé son premier documentaire « Into Darkness » (2015) et a également travaillé comme journaliste.