L’annonce de la fermeture d’un groupe scolaire à Casablanca en pleine année scolaire a récemment suscité une vive polémique. Voici ce qu’il en est aujourd’hui.

Quand le Groupe scolaire de Bourgogne (GSB) a récemment annoncé, sans préavis, la fermeture de ses portes, plusieurs familles se sont retrouveés dans une situation des plus délicates. Devant la menace qui planait sur l’avenir académique de leurs enfants, en pleine année scolaire, plusieurs parents d’élèves ont organisé des manifestations devant l’établissement, exigeant des éclaircissements et des solutions urgentes de la part de l’administration.

Les discussions sur la fermeture du GSB, qui compte quelque 600 élèves, ne sont pas nouvelles. Bien avant, des rumeurs avaient commencé à se répandre concernant des problèmes juridiques et administratifs auxquels le groupe scolaire était confrontée, notamment, ceux liés à la légalité. Les parents gardaient, toutefois, l’espoir que l’administration serait en mesure de résoudre ces problèmes sans affecter la continuité de la scolarité.

La situation était davantage compliquée par l’indisponibilité des relevés de notes des élèves dans le système «Massar», désactivé par cet établissement, rendant la possibilité de transfert vers d’autres établissements quasi-impossible.

L’affaire a même atteri au Parlement. La députée Atika Jabrou a adressé, récemment, une question écrite au ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement primaire et des Sports, Mohammed Saad Berrada, lui demandant de révéler les véritables raisons qui ont motivé cette décision.

L’élue de l’Union socialiste des forces populaires a également exhorté le ministère à prendre des mesures urgentes pour remédier à la situation, soulignant la nécessité de trouver des solutions rapides et efficaces pour éviter de mettre en péril l’avenir de centaines d’étudiants.

Retour à la normale

H24Info s’est rendu au GSB ce mardi 3 décembre pour savoir ce qu’il en est réellement. Sur place, les cours se déroulent normalement. Les élèves et les enseignants sont présents, ainsi que les véhicules de transport scolaire opérationnels. La direction nous a confirmé qu’elle a reçu des instructions de la part de la tutelle ainsi qu’une décision judicaire exigeant la continuité de la scolarité au sein du groupe scolaire.

«Nous avons organisé hier, lundi, une réunion avec les tuteurs et les parents d’élèves afin d’annoncer que l’école restera ouverte et que les élèves poursuivront leurs études normalement. Cette décision a été bien accueillie par les élèves et leurs parents, et elle a suscité une grande satisfaction générale», a souligné la même source, annonçant que le système de notes «Massar» a été également activé pour l’établissement.