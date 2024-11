Sofyan Amrabat a inscrit un superbe but ce dimanche lors de la victoire de Fenerbahçe contre Sivasspor (3-0), lors de la 11e journée de la Super Lig.

D’un tir puissant depuis l’extérieur de la surface, le milieu marocain a trouvé la lucarne droite du gardien adverse, signant non seulement un but magnifique, mais aussi une performance historique dans sa carrière. En effet, il a désormais contribué à un but lors de trois matchs consécutifs en championnat, un exploit inédit pour le Lion de l’Atlas.

Ce joli but face à Sivasspor s’ajoute à une série de prestations remarquables d’Amrabat avec Fenerbahçe. Dimanche dernier, contre Trabzonspor, il a été un acteur essentiel de la victoire 3-2 de son équipe. Aux côtés de son coéquipier Youssef En-Nesyri, l’international marocain a montré toute l’étendue de son influence.

À la mi-temps, c’est En-Nesyri qui a délivré une passe décisive à Fred, permettant au Brésilien d’ouvrir le score pour Fenerbahçe. Mais le moment clé du match est survenu en toute fin de rencontre. Alors que les deux équipes étaient à égalité 2-2, Amrabat a inscrit son premier but en Süper Lig, offrant ainsi la victoire à son équipe juste avant le coup de sifflet final.

Avec ce deuxième but en championnat turc, Sofyan Amrabat s’affirme de plus en plus comme un élément clé du milieu de terrain de Fenerbahçe. De son côté, Youssef En-Nesyri poursuit sa belle dynamique avec deux buts et deux passes décisives depuis le début de la saison.

Ces performances collectives et individuelles renforcent la position de Fenerbahçe parmi les prétendants au titre cette saison, tandis que les Lions de l’Atlas continuent d’impressionner en Super Lig.