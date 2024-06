Le nouvel entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho aurait proposé au club turc de recruter Youssef En-Nesyri pour développer son nouveau projet à Istanbul, rapporte Mundo Deportivo citant un média turc.

L’attaquant du FC Séville en Espagne semble plus que jamais sur le point de quitter l’Andalousie. Alors que le FC Séville attend avec impatience que le marché bouge dans l’espoir de pouvoir trouver une offre pour Youssef En-Nesyri, «sa plus haute valeur marchande grâce à son nombre la saison dernière», le mystère persiste quant à l’avenir de l’international marocain.

Malgré la mauvaise campagne du club andalou, En-Nesyri, qui a inscrit 20 buts (dont 16 en Liga), continue d’attirer l’attention des clubs européens, écrit le quotidien sportif espagnol. Tout en rappelant que des équipes d’Angleterre comme West Ham et Tottenham, et d’autres d’Italie, notamment Milan et la Juventus de Turin, le quotidien catalan affirme que «d’autres marchés plus exotiques comme l’Arabie Saoudite et maintenant la Turquie», s’intéressent au joueur marocain.

L’attaquant de Séville figure parmi les noms que José Mourinho, le nouvel entraîneur de Fenerbahçe, a proposés pour développer son nouveau projet à Istanbul, indique la même source, citant le journal turc Sabah.

«Le Portugais a déjà subi le buteur de « Fès » lors de la finale de la Ligue Europa 2023 face au Séville de José Luis Mendilibar et à la Roma à Budapest», rappelle le quotidien catalan.

«Séville est pressé de vendre En-Nesyri, qui entre également dans la dernière année de son contrat (il est libre le 30 juin 2025), pour comptabiliser l’argent collecté lors de son transfert au cours de l’exercice 23-24 et ainsi éviter un écart encore plus grand dans le désastre économique certain que la société va subir après s’être retrouvée sans revenus des compétitions européennes», détaille la même source.

Lire aussi: L’AC Milan court (toujours ) après Youssef En-Nesyri

«A fortiori, le club est obligé de relâcher la pression salariale, puisqu’il a dépassé la limite fixée par la Liga, afin d’enregistrer de nouvelles recrues, actuellement le Nigérian Ejuke, présenté la semaine dernière», poursuit la même source.

«Bien sûr, il ne veut à aucun prix se débarrasser du footballeur et estime au moins que sa valeur se situerait entre 20 et 25 millions, même si les clubs intéressés vont jouer avec le besoin de liquidités des Andalous et avec le fait qu’En-Nesyri met fin à son contrat en 2025», conclut Mundo Deportivo.