Le FC Barcelone a confirmé dimanche le départ de son capitaine Sergi Roberto, après 14 saisons passées au sein de l’équipe catalane.

Le contrat du joueur espagnol de 32 ans expirait à la fin du mois de juin mais aucune décision n’avait été prise sur son avenir jusqu’à présent.

Formé à la Masia, Sergi Roberto avait fait ses débuts en équipe première en 2010 et s’était fait petit à petit une place dans l’effectif du géant catalan.

« Après 373 matchs, 25 trophées et un but inoubliable, le footballeur arrivé à La Masia à l’âge de 14 ans quitte le club », a salué le FC Barcelone dans un communiqué, remerciant « une légende ».

Sergi Roberto a marqué 19 buts sous le maillot blaugrana et remporté deux Ligues des champions et sept Liga, parmi d’autres trophées.

Culers, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies per tot aquest viatge que hem fet junts 💙❤️ Visca el Barça, per sempre ! pic.twitter.com/NIOiftNUB2

L’international espagnol polyvalent a surtout joué au poste d’arrière droit ces dernières saisons tout en dépannant au milieu, son poste de formation, en cas de besoin.

G⚽AL OF THE DAY

2️⃣0️⃣ Sergi Roberto scores the last goal of the remontada 🤯 pic.twitter.com/nGySGYB3IK

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2024