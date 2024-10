Hicham Temsamani, arbitre de la rencontre, entouré de joueurs de l'AS FAR et du Raja

Dans un communiqué, l’AS FAR demande l’ouverture d’une enquête sur les décisions arbitrales lors du clasico disputé hier mardi contre le Raja de Casablanca, dans le cadre de la 7e journée de la Botola Pro.

Coup de gueule de l’AS FAR. Le club de la capitale du Royaume a publié ce mercredi un communiqué de presse dans lequel il s’indigne du “faible niveau d’arbitrage” observé lors de la rencontre contre le Raja de Casablanca dans le cadre de la 7e journée de la Botola Pro.

À votre avis, y avait-il penalty ? L’arbitre a sifflé un penalty en faveur du Raja à la dernière minute ! #Botola pic.twitter.com/peiBzB2aO1 — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) October 22, 2024

Le clasico du Maroc reste l’un des matchs les plus attendus par les amoureux marocains du ballon rond. Mais celui d’hier mardi, qui s’est soldé par un nul (0-0), a été entaché par des décisions arbitrales jugées ambiguës par nombre d’experts, dont un penalty “imaginaire” accordé au Raja.

“Les décisions arbitrales incompréhensibles et injustifiées qui ont eu lieu pendant le match nous font sourciller, en particulier la décision injustifiée d’accorder un penalty imaginaire dans les dernières secondes du match, qui aurait directement affecté le résultat du match et ainsi compromis les principes de justice et d’intégrité sportive”, lit-on dans le communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Association Sportive des Forces Armées Royales (@asfar_officiel)

La direction de l’AS FAR appelle ainsi les instances compétentes à ouvrir une enquête sur ces incidents arbitraux durant ce match. Le club, “fidèle à ses principes de fair-play et de respect de la concurrence loyale”, appelle à des efforts pour améliorer le système d’arbitrage national. “Nous souhaitons également rappeler à tous les arbitres la responsabilité qui leur incombe dans ce cadre.”

“Le faible niveau d’arbitrage qui a eu lieu lors du match de notre équipe contre le Raja est à l’image de ce que le club a subi tout au long de la saison dernière et au début de la nouvelle saison”, poursuit le communiqué. Le vice-champion en titre fait ainsi le parallèle avec la saison précédente dont le titre “lui a été dérobé à l’aide de coups de sifflets en faveur, indirectement, au concurrent direct”, a déclaré Mohamed Cheraa, porte-parole de l’AS FAR, sur les ondes de Radio Mars.

🚨 Abdelhak Karkouri, ancien arbitre et ex-président de la commission d’arbitrage : Tamsamani a fait une erreur en accordant un penalty au Raja ! 🎥 Radio Mars pic.twitter.com/X2JPaahvCC — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) October 23, 2024

Parallèlement au communiqué, le club phare de Rabat a pris d’autres mesures pour contester contre ces décisions arbitrales. D’après Cheraa, la direction a envoyé des missives, avec preuves à l’appuie, à la direction nationale de l’arbitrage, dont le nouveau directeur n’est autre que Redouan Jiyed, ancien arbitre controversé, afin de prendre les mesures nécessaires après les erreurs d’arbitrage et à la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) dénonçant ces fautes à répétition.

La commission d’éthique de la LNFP aurait elle aussi reçu une correspondance de l’AS FAR à la suite du comportement antisportif du public rajaoui. Les joueurs du club ainsi que le staff technique ont dû faire face à une pluie de bouteilles jetées par les fans des Verts à la fin de la rencontre. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision, particulièrement sa chaîne Arryadia, a également été approchée par la direction des Militaires pour son “manque d’impartialité dans les reprises des ralentis”.

Que pensez-vous du comportement des supporters rajawi à la fin de la rencontre ? pic.twitter.com/QQQ8sDlDhy — BotolaNews (@_Botola_News) October 23, 2024

Actuellement, l’arbitrage au sein du championnat national fait face à plusieurs scandales après seulement 7 journées. Les supporters de plusieurs clubs de la Botola pointent du doigt le corps arbitral et ses décisions. L’année dernière, le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour, avait annoncé l’éventuelle possibilité de faire appel à des arbitres étrangers pour officier lors des matchs du championnat. Mais depuis, silence radio.

Dans ce sens, Cheraa se demande “quel est le rôle de Belkchour, premier responsable de la Ligue?”, et réclame aussi l’ouverture d’une enquête juste et impartiale quant à ces scandales qui se multiplient depuis le début de la saison 2024-2025 du championnat. En plus de l’AS FAR, d’autres clubs marocains pourraient se joindre à ce mouvement contestataire.