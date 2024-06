Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d’essais libres du Grand Prix du Canada, 9e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit Gilles-Villeneuve (4,361 km) à Montréal.

Une fois n’est pas coutume cette saison, le septuple champion du monde a terminé en haut de la feuille des temps à l’issue d’une séance qui a enfin été épargnée par les intempéries… mais pas par un drapeau rouge provoqué, comme la veille, par le Chinois Zhou Guanyu (Sauber).

Après deux séances tronquées par la pluie vendredi, le public a enfin pu assister à une belle session de roulage au cours de laquelle les leaders ont été nombreux et c’est finalement Hamilton qui a le mieux tiré son épingle du jeu.

Le Britannique a devancé le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et son propre coéquipier chez Mercedes, George Russell.

Le Néerlandais, qui avait eu vendredi un problème d’ERS, le système de récupération d’énergie, a cette fois pu recueillir des données importantes en vue de la qualification prévue plus tard dans l’après-midi. Mais il a longtemps été à la traîne avant de réaliser son meilleur chrono en toute fin de séance.

Devant son public, le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) a pris une prometteuse quatrième place, devant les deux Australiens Oscar Piastri (McLaren) et Daniel Ricciardo (Racing Bulls). Le Top 10 est complété par le Britannique Lando Norris (McLaren), l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), le mexicain Sergio Pérez et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

