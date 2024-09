Des centaines de téléavertisseurs utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé mardi à travers le Liban, tuant au moins neuf personnes et blessant l’ambassadeur de Téhéran à Beyrouth dans des explosions que le groupe militant soutenu par l’Iran a imputées à Israël.

L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire immédiat sur ces explosions, survenues quelques heures seulement après qu’Israël a annoncé qu’il élargissait les objectifs de la guerre déclenchée par les attaques du Hamas du 7 octobre pour inclure sa lutte contre le Hezbollah le long de sa frontière avec le Liban.

Parmi les morts figuraient le fils d’un député du Hezbollah et la fille de 10 ans d’un membre du groupe.

La jeune fille a été tuée lorsque le téléavertisseur de son père a explosé alors qu’elle se tenait à côté de lui, ont indiqué sa famille et une source proche du Hezbollah.

Le Hezbollah a accusé Israël d’être responsable des explosions et a prévenu qu’il serait puni.

« Nous tenons l’ennemi israélien pleinement responsable de cette agression criminelle », a déclaré le groupe dans un communiqué, ajoutant qu’Israël « recevra certainement sa juste punition pour cette agression pécheresse ».

Le ministre de la Santé, Firass Abiad, a déclaré que 2 750 personnes avaient été blessées par l’explosion de téléavertisseurs, « dont plus de 200 grièvement ».

La télévision d’Etat iranienne a rapporté que l’ambassadeur de Téhéran à Beyrouth, Mojtaba Amani, avait subi des blessures « superficielles » dans l’une des explosions.

Les explosions de l’après-midi ont touché plusieurs bastions du Hezbollah à travers le Liban, lors du premier incident de ce type depuis que le groupe a commencé à échanger des tirs quasi quotidiens avec Israël en soutien à son allié le Hamas.

« Des centaines de membres du Hezbollah ont été blessés par l’explosion simultanée de leurs bipeurs » dans les bastions du groupe dans la banlieue sud de Beyrouth, au sud du Liban et dans l’est de la vallée de la Bekaa, a indiqué une source du Hezbollah sous couvert d’anonymat.

Des journalistes de l’AFP ont vu des dizaines de blessés être transportés d’urgence vers les hôpitaux de Beyrouth et du sud, où des dizaines d’ambulances se sont précipitées entre les villes de Tyr et de Saïda dans les deux sens.

Plus tôt mardi, Israël a annoncé qu’il élargissait les objectifs de la guerre déclenchée par les attaques du Hamas pour inclure sa lutte contre le Hezbollah le long de sa frontière avec le Liban.

Jusqu’à présent, les objectifs d’Israël ont été d’écraser le Hamas et de rapatrier les otages capturés par les militants palestiniens lors des attaques du 7 octobre qui ont déclenché la guerre.

« Le cabinet politico-sécuritaire a mis à jour ce soir les objectifs de la guerre, de sorte qu’ils incluent le volet suivant : le retour en toute sécurité des habitants du nord dans leurs foyers », a indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Depuis octobre, les échanges de tirs incessants entre les troupes israéliennes et le Hezbollah, allié du Hamas, au Liban ont forcé des dizaines de milliers de personnes des deux côtés de la frontière à fuir leurs foyers.

🔴 🇱🇧 | Des explosions de téléavertisseurs utilisés par le #Hezbollah ont causé la mort d’au moins 8 combattants et blessé plus de 2.700 personnes dans le sud du #Liban et la banlieue de #Beyrouth. pic.twitter.com/FtcaJumnTJ — Arab Intelligence – المخابرات العربية (@Arab_Intel) September 17, 2024

Non déclarés officiellement comme une guerre, les échanges de tirs entre les troupes israéliennes et le Hezbollah ont fait des centaines de morts, principalement des combattants au Liban, et des dizaines du côté israélien.

Le Hezbollah avait demandé à ses membres d’éviter d’utiliser les téléphones portables après le début de la guerre de Gaza et de s’appuyer plutôt sur son propre système de télécommunications pour empêcher les violations israéliennes.

Lundi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a averti qu’en l’absence de solution politique, « l’action militaire » serait « le seul moyen restant pour assurer le retour des communautés du nord d’Israël ».

استمرار توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت لنقل الحالات الحرجة جراء انفجار متزامن لعدد من أجهزة الاتصال المعروفة بالـ »بيجر ».. مدير مكتب الجزيرة في بيروت ينقل المشهد#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/pRDqwT8OVh — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 17, 2024

Le Hezbollah, qui, comme le Hamas, est soutenu par l’Iran, ennemi juré d’Israël dans la région, a revendiqué une douzaine d’attaques contre des positions israéliennes lundi et trois autres mardi.

Avant la vague d’explosions de téléavertisseurs, Israël avait déclaré avoir tué trois membres du Hezbollah lors d’une frappe au Liban.

« Changement fondamental »

« La possibilité d’un accord s’amenuise alors que le Hezbollah continue de se lier au Hamas », a déclaré M. Gallant à l’envoyé américain en visite, Amos Hochstein, selon le bureau de M. Gallant.

Netanyahu a déclaré plus tard à Hochstein qu’il cherchait un « changement fondamental » dans la situation sécuritaire à la frontière nord d’Israël.

Le chef adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré ce week-end que son groupe n’avait « aucune intention d’entrer en guerre », mais qu’« il y aurait de lourdes pertes des deux côtés » en cas de conflit ouvert.

« Sans cessez-le-feu à Gaza, il n’y aura pas d’accord sur la question de la frontière avec le Liban », a déclaré Michael Horowitz, du cabinet de conseil en sécurité Le Beck International.

L’objectif d’Israël en étendant la guerre serait de « créer une ‘zone tampon’ dans le sud du Liban », a ajouté Horowitz.

Le Hamas a quant à lui déclaré qu’il se préparait à une nouvelle guerre, avec l’aide des combattants et le soutien de toute la région.

Dans une lettre adressée aux alliés yéménites du groupe, les rebelles Houthis soutenus par l’Iran, le chef du Hamas, Yahya Sinwar, a déclaré : « Nous nous sommes préparés à mener une longue guerre d’usure. »

« Nos efforts combinés avec les vôtres… briseront cet ennemi et lui infligeront la défaite », a déclaré Sinwar.

Blinken en Egypte

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devait revenir dans la région pour tenter de relancer les négociations de cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Après des mois de négociations sous médiation qui n’ont pas permis de parvenir à un cessez-le-feu, Washington a déclaré qu’il continuait à faire pression sur toutes les parties pour finaliser un accord.

Le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, a déclaré que Blinken discuterait lors d’une visite en Egypte « des efforts en cours pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza qui garantisse la libération de tous les otages, allège les souffrances du peuple palestinien et aide à établir une sécurité régionale plus large ».

Les responsables américains ont exprimé leur frustration croissante à l’égard d’Israël alors que Netanyahu a publiquement rejeté les évaluations américaines selon lesquelles un accord est presque finalisé et a insisté sur une présence militaire israélienne à la frontière entre l’Égypte et Gaza.

La pression croissante n’a pas réussi à le convaincre d’accepter un accord de libération d’otages qui bénéficie d’un large soutien de l’opinion publique israélienne.

‘Tout ce qui était beau’

L’attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël qui a déclenché la guerre a fait 1.205 morts, principalement des civils, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Les militants ont également pris 251 otages, dont 97 sont toujours détenus à Gaza, dont 33 sont morts selon l’armée israélienne.

L’offensive militaire de représailles d’Israël a tué au moins 41 252 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas, qui ne fournit pas de détail des décès civils et militants.

Mardi, les États membres de l’ONU débattront d’un projet de résolution exigeant la fin de l’occupation israélienne de tous les territoires palestiniens dans un délai de 12 mois.

Les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas contraignantes, mais Israël a déjà dénoncé le nouveau texte comme étant « honteux ».

À Gaza, les secouristes ont déclaré que plusieurs frappes aériennes israéliennes ont tué au moins sept personnes pendant la nuit.