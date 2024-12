Le Réseau marocain des associations de retraités a exprimé son rejet catégorique de la décision du gouvernement d’exonérer les pensions de retraite de l’impôt sur le revenu (IR), la qualifiant de «ruse» visant à échapper aux revendications fondamentales des retraités.

Dans un communiqué, le réseau a indiqué que cette exonération n’aura pas d’impact sur la majorité des retraités, qui ne sont déjà pas soumis à l’impôt, et ne contribuera pas à améliorer leur pouvoir d’achat de manière significative, étant donné la hausse du coût de la vie.

«La décision du gouvernement d’exonérer les pensions de retraite de l’impôt sur le revenu (IR), en lien avec les promesses d’un impact significatif sur l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, est qualifiée de »roublardise » et de détournement flagrant et systématique des revendications légitimes des retraités et de leurs ayants droit. Cette mesure n’aura aucun effet sur plus de 190.000 pensions qui ne sont déjà pas soumises à l’impôt», assure le réseau dans son communiqué.

«Le gouvernement, qui brandit le slogan de »l’État social », en adoptant une telle décision, ne fait qu’aggraver l’écart entre les riches et les pauvres, en augmentant la richesse des plus privilégiés tout en enfonçant davantage les plus démunis», poursuit la même source.

Lire aussi. PLF 2025: les pensions de retraite partiellement exonérées d’impôt

Du point de vue des retraités, cette mesure «contribue à la perpétuation des injustices sociales et au renforcement des inégalités de classe, tout en marginalisant la vaste majorité des retraités du secteur public et privé». Et ce, «en dépit des sacrifices qu’ils ont consentis pour leur pays en offrant protection et services tout au long de leurs carrières et des meilleures années de leur vie».

Il faut se concentrer sur les véritables revendications des retraités, dont l’augmentation des pensions d’au moins 2.000 dirhams, ainsi que l’indexation de ces pensions sur un barème mobile correspondant à l’augmentation des prix, poursuit le réseau, insistant sur la nécessité de garantir un revenu minimum décent pour tous les retraités et d’assurer une couverture de santé universelle.

Le réseau appelle enfin, dans son communiqué, à une mobilisation générale de tous les retraités afin de faire pression sur le gouvernement afinqu’il satisfasse leurs demandes légitimes.