Le tribunal de première instance de Tétouan a condamné lundi cinq personnes pour incitation à l’émigration clandestine, suite à l’assaut massif de migrants mené depuis Fnideq vers Sebta le 15 septembre.

Deux des condamnés ont écopé de six mois de prison ferme, tandis que les trois autres purgeront une peine de trois mois. Les cinq accusés font partie des 152 personnes présentées devant la justice en lien avec des appels à participer à des tentatives d’émigration illégale massive vers le préside occupé de Sebta.

Le jugement concernant treize autres prévenus, parmi lesquels des Algériens et des ressortissants d’Afrique subsaharienne, a été reporté au 30 septembre.

Les avocats commis d’office par l’Ordre des avocats de Tétouan ont défendu les accusés, qui étaient poursuivis pour incitation à l’émigration clandestine et intrusion dans les clôtures de l’enclave de Sebta lors des incidents du 15 septembre.

Interpellation d’Algériens

Dans un développement connexe, les autorités ont arrêté une femme suspectée d’être algérienne pour incitation à l’émigration clandestine et fausses déclarations à la presse. Un autre Algérien a été interpellé pour avoir incité des migrants à attaquer le mur frontalier de l’enclave occupée. Le concerné a reconnu les accusations lors de son interrogatoire.

Tentatives déjouées

Les forces de l’ordre ont mis en échec, durant la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre, un assaut massif de migrants clandestins sur le préside occupé de Sebta. Les régions avoisinantes ont été le théâtre de scènes de va-et-vient entre les forces publiques et des groupes de migrants en situation irrégulière qui avaient répondu à des appels lancés sur les réseaux sociaux.

Cette campagne, accompagnée de slogans tels que «Rendez-vous le 15/9» et «15/9 Fnideq – Sebta», a attiré des centaines de jeunes et d’adolescents venant de diverses villes marocaines, ainsi que des personnes originaires des pays maghrébins, du Moyen-Orient et d’Afrique subsaharienne.

هذا المشهد قبيل قليل من مدينة الفنيدق

رغم كل التعزيزات الأمنية القوية مما يؤكد عمق الأزمة وحالة اليأس المتقدمة لدى الشباب المعطل والمحروم من فرص الشغل في بلاده فيصر على الهروب سباحة إلى الضفة الأوروبية طلبا للخلاص رغم ما يكتنف المغامرة من مخاطرة بالروح. pic.twitter.com/5OC1gDcxmS — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) September 14, 2024

Malgré le dispositif sécuritaire renforcé, les opérations de ratissage et les arrestations préventives, ainsi que la mise en place de points de contrôle sur les principales routes menant au Nord, outre les fouilles de véhicules et les contrôles des personnes suspectes dans les gares, de grands groupes de migrants ont réussi à atteindre la ville de Fnideq, voisine de Sebta.

Le 15 septembre, plus de 400 migrants ont franchi toutes les barrières mises en place par les forces de l’ordre, réussissant à atteindre la frontière avec Sebta. Ils ont tenté cette fois d’atteindre l’enclave via la clôture terrestre plutôt que par la mer. Des incidents, des jets de pierres et des affrontements ont eu lieu.