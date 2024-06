Pas de bouleversements majeurs pour le voisin ibérique dans ces élections européennes organisées dimanche dernier. Même si l’extrême droite progresse légèrement, le scrutin était un remake des élections anticipées espagnoles organisées en juillet dernier et où le parti socialiste au pouvoir a pu tirer son épingle du jeu. Ce qui arrange amplement les affaires de Rabat.

Les élections européennes organisées le dimanche 9 juin dernier ont été remportées en Espagne par les conservateurs du Parti Populaire avec 22 sièges. Ceux-ci veulent voir dans ce résultat le signe d’un changement de cycle politique dans le pays gouverné par la gauche depuis 2018. Mais sur le terrain, aucun changement majeur dans la politique espagnole à l’horizon.

Son rival historique, le parti socialiste de Pedro Sanchez a obtenu 30,2 % des voix, soit 20 sièges lors de ce scrutin dont les résultats coïncident avec les législatives de juillet. Le chef de file des socialistes a su sauver la mise et est sorti (presque) indemne de ce neuvième exercice européen pour les Espagnols et ce depuis l’adhésion de ce pays ibérique au club communautaire en 1985.

Ce n’est pas le cas de son allié politique.Yolanda Diaz, numéro trois du gouvernement espagnol et cheffe de file du parti d’extrême gauche Sumar qui a laissé des plumes durant ce rendez-vous électoral européen.

Elections européennes: voici pour qui les Français du Maroc ont voté

Diaz a annoncé hier lundi qu’elle abandonnait la direction de sa formation après de mauvais résultats à ces élections européennes. En effet, l’extrême gauche espagnole a reculé dimanche lors du scrutin européen, passant de six sièges en 2019 à cinq. « J’ai décidé d’abandonner mon poste de coordinatrice de Sumar« , a déclaré Diaz. Cependant, elle conserve son poste au sein de l’Exécutif espagnol.

Le grand gagnant reste toutefois la formation d’extrême droite Vox. Celle-ci a amélioré son score de 2019 en obtenant six sièges de députés européens contre quatre il y a 5 ans et 9,62% des voix. Et la formation menée par le xénophobe Santiago Abascal ne sera plus seule dans l’hémicycle européen puisqu’elle peut compter sur le soutien de ce nouveau mouvement appelé “La fête est finie« . Classé à l’extrême droite et fondé par un youtubeur controversé, Alvise Perez, qui compte des démêlés avec la justice de son pays, cet outsider a remporté trois sièges et 4,5% des voix.

Alvise Perez tient un discours anti-migrants, affirmant notamment que les « tomates espagnoles ont besoin de plus de papiers pour sortir du pays que les immigrés clandestins pour y entrer« . L’on peut donc s’attendre à ce que le duo Abascal-Perez mène une croisade contre les intérêts du Maroc auprès des institutions européennes.

Résultat réconfortant

Selon José Ignacio Torreblanco, le directeur de l’antenne espagnole du centre de recherches European council on foreign relations (ECFR), les élections n’auront pas de conséquences immédiates sur la scène intérieure. Ce qui est en soi une bonne nouvelle pour Rabat, qui aspire à garder un certain équilibre dans ses relations avec l’Espagne. De même, les deux partenaires commencent à peine à savourer les premiers fruits de leur rapprochement.

Les socialistes espagnols seront les dirigeants des socialistes européens (20 sièges contre 14 pour le SPD allemand). Ce qui est aussi un avantage de taille pour Rabat qui peut compter sur un fidèle allié pour barrer la route à toute tentative allant à l’encontre des intérêts du Royaume.

“L’Espagne est une île pro-UE. Dans une UE où la plupart des États membres sont assiégés par des divisions majeures entre les partis pro- et anti-UE, l’Espagne se distingue par la présence de deux grands partis pro-UE du centre-droit (PP, PPE) et du centre-gauche (PSOE, S&D allemand). En même temps, l’extrémisme, tant de l’extrême droite (Vox), de l’extrême gauche (Podemos) que des partis catalans pro-sécession, est en déclin », soutient le chercheur espagnol.

“Bien que Vox ait augmenté ses sièges à 6 par rapport à 2019, son pourcentage de voix dimanche (9,6 %) est bien inférieur aux 12,38 % qu’il avait obtenus aux élections générales de juillet 2023 et à son record historique de 15 % aux élections générales de novembre 2019”, conclut Torreblanco.