L’Europa League a entamé ce jeudi la 2e journée de la compétition avec la participation de nombreux internationaux marocains. H24Info a noté les prestations des Lions de L’Atlas.

Le programme était chargé ce jeudi pour les amateurs de football et particulièrement pour ceux qui suivent les Lions de l’Atlas qui évoluent en Europe. En effet, l’Europa League était de retour hier dans le cadre de sa deuxième journée de la phase de groupes. Ainsi, plusieurs internationaux marocains ont fait leur entrée sur le terrain avec leurs clubs respectifs.

Si certains ont brillé sur la pelouse, à l’image d’Ayoub El Kaabi ou encore Sofyan Amrabat, d’autres se sont complètement raté lors de cette soirée footballistique. Les Lions ont pris part à huit matchs ce jeudi.

Nayef Aguerd: 6.5/10

Arrivé cet été au club espagnol, Nayef Aguerd jouait à domicile face à l’Anderlecht Belge (1-2). Toutefois, le défenseur marocain a commencé la partie sur le banc de touche. Il n’a joué que 45 minutes alors que l’on a l’habitude de le retrouver dans le onze type de son club. Cependant, Aguerd était bien dans ses crampons lors de son entrée de jeu. Il a remporté tous ses duels (2/2) en réussissant 93% des passes soit 37/40.

Ayoub El Kaabi: 8.5/10

Encore une fois, l’attaquant marocain s’est illustré lors du match Olympiakos-Braga (3-0). El Kaabi a inscrit un doublé contre le club portugais confirmant ainsi sa place de titulaire indiscutable avec le club grec. Après une saison remarquable l’année dernière, il continue de briller avec sa formation. Actuellement, le Marocain est à 6 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues. Il est bien parti pour signer une nouvelle saison intéressante.

Sofiane Diop: 6.5/10

De retour de blessure, Diop n’a pas encore retrouvé sa forme à 100%. Contre la Lazio, son club l’OGC Nice a essuyé une lourde défaite (4-1). Toutefois, le joueur de 24 ans n’a joué que 11 minutes. Lors de ces quelques minutes, Diop n’a fait que 12 touches et a réussi 88% de ses passes (7/8). Il faudra attendre encore du temps pour qu’il retrouve sa forme.

Noussair Mazraoui: 7/10

Encore une performance respectable pour le latéral droit marocain de Manchester United, malgré un match très difficile pour le club mancunien. Le club anglais jouait contre FC Porto (3-3). Depuis son arrivée dans ce club, Mazraoui a prouvé au coach et aux supporters qu’il mérite bel et bien sa place de titulaire. Et ce jeudi, il a été brillant sur le côté droit des Red Devils. Avec 5 dégagements de la surface, le joueur a également bloqué un tir adverse en interceptant 2 passes dangereuses. Son compteur affiche un taux de 91% de passes réussies (50/55). Contrairement à l’année dernière où il jouait pour le Bayern, Mazraoui semble plus libre cette saison sous la houlette d’Erik ten Hag.

Sofyan Amrabat : 7.5/10

Youssef En-Nesyriet: 6/10

Si le premier a fait un bon match, le deuxième a, encore une fois, raté sa rencontre. Lors du FC Twente-Fenerbahçe (1-1), Amrabat a joué toutes les minutes du match contrairement à son coéquipier, En-Nesyri, qui a été remplacé à la 62e minute. Le premier était solide à son poste de milieu défensif, il a même délivré la passe décisive de l’unique but du club turc. Quant à l’attaquant marocain, il n’a cadré qu’une seule fois son tir et n’a réussi qu’un seul dribble sur un total de trois. En-Nesyri a encore livré une pâle copie de son niveau.