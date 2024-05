L’Olympiacos rêve d’un premier trophée européen pour le football grec, ce mercredi lors de la finale de la Ligue Europa Conférence face à la Fiorentina. Pour cela, elle peut compter sur le Lion de l’Atlas Ayoub El Kaabi, meilleur buteur de la compétition.

Avec un triplé lors de la demi-finale aller et un doublé au retour face à Aston Villa, on peut dire qu’Ayoub El Kaabi a été l’artisan de la qualification de l’Olympiacos en finale de la Ligue Europa Conférence. Très en forme cette saison, l’international marocain a déjà marqué dix buts en huit matches dans la compétition européenne, et attend la finale avec confiance.

Le Lion de l’Atlas a eu droit à une longue interview sur le site officiel de l’UEFA où il s’est confié sur plusieurs sujets, dont sa première compétition européenne: « Lorsque j’ai reçu l’offre de l’Olympiacos, j’y ai vu un défi personnel. L’Olympiacos est un club prestigieux, toujours en lice pour les titres nationaux et engagé dans la compétition européenne. »

Participer à une compétition européenne est en effet un rêve qui se réalise pour lui. Et il est déterminé à saisir cette chance: « Nous avons atteint la finale et nous ne sommes plus qu’à un petit pas de la plus grande des joies, brandir ce trophée! »

Ayoub El Kaabi est également revenu sur le match qui a permis à son équipe de monter en puissance. « Après notre remontée (après avoir été menés 4-1) contre le Maccabi Tel-Aviv, la confiance a explosé dans notre équipe. Tout s’est concrétisé en Angleterre, devant un grand nombre de nos fervents supporters. Rien n’est inaccessible à ceux qui persévèrent« , a-t-il souligné.

Si aujourd’hui il côtoie les étoiles, la vie n’a pas toujours été facile pour le joueur marocain de talent qui a « commencé à jouer dans la rue« . Mais à force d’assiduité et de détermination, il a trouvé sa voie. « J’ai compris que le succès est le fruit d’un travail acharné, d’une volonté et d’une orientation divine« , a-t-il précisé.