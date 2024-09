Après les barrages, place à la phase de groupes de l’Europa League à partir de ce mercredi. Plusieurs Lions de l’Atlas prendront part à ce tournoi majeur avec leurs clubs respectifs. Qui sont-ils?

Après la Champions League dans son nouveau format la semaine dernière, la nouvelle saison de l’Europa League (C3) démarre à partir de ce mercredi 25 septembre. Et à l’instar de la reine des compétitions de football européennes, plusieurs internationaux marocains prennent part à cette compétition suivie par les millions de fans du ballon rond des coins de la planète. La première journée de la phase de groupes démarrera avec plusieurs rencontres alléchantes, dont des chocs entre Marocains.

Hakim Ziyech (Galatasaray) vs Tarik Tissoudali (PAOK)

Galatasaray et le Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Konstantinoupolitón (PAOK) de Tissoudali croiseront le fer à 20h00. Le second club compte dans son effectif Tarik Tissoudali, qui a bien démarré la saison. L’attaquant marocain a en effet déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en 5 matchs avec son nouveau club.

Du côté de Galatasaray, on retrouve Hakim Ziyech. Alors qu’on annonçait son transfert cet été, le joueur est finalement resté dans le club turc où sa situation ne laisse pas à désirer: l’ailier droit n’a disputé que 3 matchs cette année et a perdu sa place de titulaire. Et à cause d’une blessure qu’il a contractée lors du dernier rassemblement des Lions de l’Atlas, il pourrait être absent demain contre Tissoudali.

Sofiane Diop (OGC Nice) vs Nayef Aguerd (Real Sociedad)

De retour de blessure, Sofiane Diop régale déjà en Ligue 1. Du haut de ses 24 ans, le milieu offensif marocain de l’OGC Nice a trouvé le chemin des filets dès son deuxième match de la saison. Il convient de rappeler que le joueur a joué à peine deux matchs cette année et qu’il revient d’une longue absence.

De son côté, après une saison mitigée avec West Ham, Nayef Aguerd rebondit de la bonne manière, cette saison, avec le Real Sociedad. Il aura en effet fallu seulement 3 matchs au Marocain pour s’imposer comme un des titulaires indiscutables du club espagnol. Nice-Sociedad est prévu pour ce mercredi à partir de 20h00 (heure marocaine).

Sofyan Amrabat et Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) vs Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise)

Encore un choc de Marocains pour le plus grand bonheur des fans de l’équipe nationale. Sofyan Amrabat et Youssef En-Nesyri, tous les deux fraîchement recrutés par Fenerbahçe, sont attendus demain contre l’Union Saint-Gilloise, nouveau club de Sofiane Boufal. Amrabat a joué à peine 2 matchs avec le club turc tandis qu’En-Nesyri en est à 8, avec un 1 but à son compteur.

Après son transfert de dernière minute qui a surpris plus d’un, Boufal veut se relancer dans le championnat belge. Depuis son arrivée, le magicien du ballon a joué 25 minutes en deux matchs. S’il n’est pas encore titulaire dans son nouveau club, il devrait faire son entrée en jeu face à ses compatriotes ce mercredi à 20h00.

Noussair Mazraoui (Manchester United)

Un autre Lion de l’Atlas engagé cette saison en Europa League est Noussair Mazraoui. Avec un total de 6 matchs, le Marocain brille sous les couleurs de son nouveau club Manchester United. Depuis son arrivée, le latéral droit est plébiscité et par son coach Erik ten Hag et par les supporters du club. Pour ces derniers, il s’agit du deal de l’année des Red Devils. Mazraoui et son club feront face à Twente à partir de 20h00.

Hamza Igaman (Glasgow Rangers)

Après deux formidables saisons avec l’AS FAR, Igaman est désormais un joueur des Glasgow Rangers. Le jeune attaquant a rejoint cet été le club de la Scottish Premiership dans le cadre de l’un des transferts les plus onéreux de la Botola Pro. Le coach Philippe Clément a récemment affirmé que le Marocain, qui a disputé jusqu’à maintenant 3 matchs avec les Rangers, est « spécial » et qu’il aura droit à plus de temps de jeu. Les Ecossais affrontent jeudi le club de Malmö à 17h45.

Ayoub El Kaabi (Olympiakos)

Le meilleur pour la fin. Après une saison dernière qui restera dans les annales du football grec, Ayoub El Kaabi est de retour en compétition européenne. La saison dernière, l’attaquant marocain a remporté la Ligue Europa Conference avec son club l’Olympiakos. Il a également été sacré meilleur joueur de la saison de cette même compétition en finissant meilleur buteur (11 buts). Cette saison, c’est à l’Europa League qu’il s’attaque. L’Olympiakos joue contre l’Olympique Lyonnais jeudi à 20h00.