L’équipe de France espère que la phase des matches couperets va réveiller les instincts de buteurs de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, leaders offensifs inhabituellement maladroits avant de croiser la Belgique, lundi en 8e de finale de l’Euro-2024 à Düsseldorf.

« J’ai entièrement confiance en nos +strikers+ (buteurs), une autre compétition va commencer » lance Eduardo Camavinga interrogé sur l’inefficacité des Bleus, qui n’ont marqué eux-mêmes encore aucun but dans le jeu en Allemagne.

Mbappé a vécu un début d’Euro très agité, entre sa prise de position « contre les extrêmes » au sujet des élections législatives anticipées, sa fracture du nez et son match sur le banc contre les Pays-Bas (0-0).

Le capitaine est tout de même l’auteur ou co-auteur des deux seuls buts des Bleus, un contre son camp provoqué contre l’Autriche (1-0), avant de se heurter violemment à Kevin Danso, puis son penalty transformé contre la Pologne (1-1) après son retour, avec son masque.

Celui-ci « gêne son champ de vision », rappelle Didier Deschamps. « Sur certaines situations ce n’est pas énorme, ça peut être un dixième de seconde, même si pour lui, un dixième de seconde, c’est 30 mètres », exagère le sélectionneur dans un sourire.

Mbappé a manqué des occasions contre l’Autriche et contre les Pays-Bas, des situations où, en pleine possession de ses moyens, il se montre bien souvent plus clinique.

Mais le N.10 était déjà arrivé fatigué par une saison éprouvante mentalement avec le Paris Saint-Germain, où il lui est arrivé de se retrouver sur le banc une fois qu’il avait annoncé en interne son départ du club.

Légèrement touché au dos et à une cuisse, Mbappé a aussi manqué des entraînements pendant la préparation. « Le plus important ce n’est pas forcément physique. Le plus important c’est mental. Je préfère avoir la tête que les jambes, même si c’est mieux d’avoir les deux », lançait-il avant le début du tournoi.

Il reste qu’il a enfin débloqué son compteur à l’Euro, après cinq matches sans marquer entre l’édition jouée en 2021 et celle-ci.

Lui qui aime les records, le voilà revenu à une longueur de Michel Platini, meilleur buteur français en grands tournois avec 14 réalisations, 9 à l’Euro-1984, 5 en Coupes du monde. Mbappé est à 13 (12+1).

Antoine Griezmann lui a marqué 11 fois en grandes compétitions, 7 en Championnat d’Europe, 4 au Mondial-2018, ce qui le place juste derrière les 13 de Just Fontaine, tous au Mondial-1958, et les 12 de Thierry Henry (6 en quatre Coupes du monde plus 6 en deux Euros).

Mais « Grizi » n’a marqué que deux fois sur ses 31 derniers matches avec les Bleus, bien loin du rendement du quatrième meilleur buteur de l’histoire de la sélection (44 buts).

Surtout, il a manqué deux grosses opportunités contre les Pays-Bas, qui pèsent dans son bilan.

« S’il met une des deux occasions, ce n’est plus du tout la même chose », minimise Deschamps, qui a tout de même sorti son « chouchou » du onze de départ, un fait exceptionnel hors convalescence ou match sans enjeu.

« Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, pour moi ce n’est pas du tout un problème », balaie le sélectionneur, qui devrait commencer avec son N.7 contre la Belgique.

Griezmann, qui a encore manqué une occasion face à la Pologne une fois entré en jeu, a accepté ce désaveu, selon son coéquipier Dayot Upamecano.

« Bien sûr. Antoine, c’est notre deuxième capitaine. Il est dans un très bon état d’esprit », assure le défenseur. « Avant le match (où il était remplaçant), il m’a beaucoup encouragé, il était souriant. Je pense que tout le monde connaît Antoine ici: c’est un exemple pour nous tous ».

« C’est un modèle de longévité », embraye Camavinga, « même ce qu’il fait en dehors du terrain c’est un modèle, c’est quelqu’un de très tranquille, qui nous donne l’exemple à nous les jeunes ». Il lui reste à retrouver le chemin des filets.