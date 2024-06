L’Italie, tenante du titre, a arraché sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro-2024, où elle affrontera la Suisse, en obtenant le nul dans le temps additionnel face à la Croatie 1-1, lundi à Leipzig.

Menés 1-0 après le but de Luka Modric (55e), dont le penalty avait été repoussé une minute auparavant par Gianluigi Donnarumma, les hommes de Luciano Spalletti ont arraché le nul grâce à un but de Mattia Zaccagni (90e+8). Ils prennent la deuxième place du groupe B, devant la Croatie, qui finit 3e avec deux points et ne conserve qu’un infime espoir de qualification.

L’Espagne, son billet pour les 8e de finale de l’Euro-2024 déjà en poche, a, elle, terminé la phase de groupes sur un sans-faute avec une troisième victoire consécutive (1-0) face l’Albanie, qui est elle éliminée, lundi à Dusseldorf.

L’Espagne, qui a battu la Croatie (3-0) et l’Italie (1-0), s’est imposée grâce à un but de Ferran Torres (13e) et termine la première phase avec le maximum de neuf points, sans avoir encaissé un but. Son sélectionneur Luis de la Fuente avait pourtant très largement remanié son équipe en procédant à dix remplacements par rapport à l’équipe victorieuse des Italiens.