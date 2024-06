Le défenseur italien n°23 Alessandro Bastoni dirige le ballon et marque le premier but de son équipe lors du match de football du Groupe B de l'UEFA Euro 2024 entre l'Italie et l'Albanie au BVB Stadion de Dortmund le 15 juin 2024. © Ina Fassbender / AFP

L’Italie s’est remise après avoir encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la compétition pour lancer sa défense du titre du Championnat d’Europe sur un bon départ samedi en revenant pour battre l’Albanie 2-1 devant une foule partisane.

Nedim Bajrami a stupéfié les Italiens et a ravi un énorme soutien albanais à Dortmund en marquant lors du premier match après seulement 23 secondes, sa frappe pulvérisant le précédent record du but le plus rapide à l’Euro de 67 secondes par le Russe Dmitri Kirichenko en 2004.

Pourtant, la réponse de l’Italie au retard a également été rapide, puisqu’Alessandro Bastoni a égalisé de la tête pour les Azzurri à la 11e minute et que le glorieux effort de Nicolo Barella leur a donné l’avantage juste après le quart d’heure.

À partir de ce moment-là, l’équipe de Luciano Spalletti semblait beaucoup plus assurée, même si elle aurait dû gagner avec une plus grande marge plutôt que d’affronter une finale anxieuse alors que l’Albanie cherchait à égaliser.

Leur performance – à 23 secondes d’intervalle – était largement encourageante avant une confrontation alléchante avec l’Espagne, les poids lourds, à Gelsenkirchen, à proximité, jeudi prochain.

Quoi qu’il arrive lors de ce match, l’Italie est déjà bien placée pour se qualifier pour la phase à élimination directe de l’Euro 2024 du groupe B, dans lequel l’Espagne a battu la Croatie 3-0 plus tôt samedi à Berlin.

L’Italie est en quelque sorte une inconnue dans ce tournoi, les champions en titre ayant également raté les deux dernières Coupes du monde et n’ayant pas réussi à pleinement convaincre lors des qualifications.

Seuls cinq joueurs italiens au coup d’envoi ont pris le départ de la finale du dernier Euro il y a trois ans, avec une nouvelle équipe composée du défenseur central de Bologne, Riccardo Calafiori, qui n’a remporté que sa troisième sélection.

Bajrami entre dans l’histoire

L’Albanie, cependant, ne participe qu’à son deuxième tournoi majeur après l’Euro 2016.

La nouveauté de l’expérience pour eux explique pourquoi le stade du Borussia Dortmund était une mer de supporters albanais excités, vêtus de rouge et de noir, qui constituaient la grande majorité de la foule.

Ils avaient du mal à y croire lorsque leur équipe, entraînée par l’ancien brésilien d’Arsenal et l’arrière gauche de Barcelone Sylvinho, ouvrait le score presque dès le coup d’envoi.

L’Italien Federico Dimarco a effectué un lancer depuis l’arrière gauche mais l’a rejoué sans serrer dans sa propre surface. Bastoni a été pris sur le pied arrière et Bajrami – qui joue en Italie pour Sassuolo – a bondi pour contrôler et tirer devant Gianluigi Donnarumma au premier poteau du gardien de but.

C’était un début similaire au dernier match de Championnat d’Europe de l’Italie, lorsque Luke Shaw a donné l’avantage à l’Angleterre en deux minutes lors de la finale à Wembley en 2021 avant que les Azzurri ne reviennent pour gagner aux tirs au but.

Cette fois, ils ont égalisé lorsque Dimarco et Lorenzo Pellegrini ont joué un court corner sur la gauche avant que ce dernier ne centre pour le défenseur central de l’Inter Milan Bastoni de la tête au deuxième poteau.

L’Italie avait retrouvé son sang-froid et prenait rapidement l’avantage à la 16e minute, un dégagement de Jasir Asani tombant directement sur un autre joueur de l’Inter à Barella, qui effectuait le contact le plus net à l’entrée de la surface pour envoyer pour la première fois un tir devant le gardien Thomas Strakosha. .

Ils auraient dû augmenter leur avance avant la pause, Davide Frattesi frappant le poteau après avoir rencontré une belle passe inversée de Gianluca Scamacca dans la surface.

Scamacca a ensuite été refusé par Strakosha, tandis que Fedrico Chiesa a enroulé un tir juste à côté à l’heure de jeu.

L’Italie s’est ensuite reposée, mais l’Albanie n’a pas réussi une autre tentative cadrée et la deuxième nation la moins bien classée de la compétition n’a pas réussi à égaliser malgré tous ses efforts tardifs.

Le remplaçant Rey Manaj s’est rapproché après avoir pris le retard à la 90e minute, mais il n’a pas pu battre Donnarumma.