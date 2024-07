Le milieu de terrain Nico Williams et l'attaquant Lamine Yamal célèbrent la victoire en finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre à l'Olympiastadion de Berlin le 14 juillet 2024. Crédit: AFP

Autour du métronome Rodri et de la nouvelle star Yamal, six Espagnols champions d’Europe font logiquement partie de l’équipe type de l’Euro-2024 publiée par l’UEFA mardi.

De son premier match contre la Croatie (3-0) à sa victoire contre l’Angleterre en finale (2-1), l’Espagne a marqué l’Euro de son empreinte et l’UEFA l’a saluée en plaçant six de ses représentants dans l’équipe de la compétition: le latéral gauche Marc Cucurella, les milieux Fabian Ruiz, Dani Olmo et Rodri et les ailiers Lamine Yamal et Nico Williams.

Après la Roja, c’est l’équipe de France qui est la plus représentée avec deux joueurs: le gardien Mike Maignan et le défenseur central William Saliba, symboles de la défense de fer des Bleus défaits en demie par l’Espagne.

L’Angleterre, finaliste déçue, n’a en comparaison qu’un seul joueur dans ce Onze: Kyle Walker, défenseur droit.

Le Suisse Manuel Akanji en défense centrale et l’Allemand Jamal Musiala en attaque (battus respectivement par l’Angleterre et l’Espagne en quarts) complètent cette équipe européenne de rêve.

A noter que Manchester City est le club le plus représenté avec trois joueurs (Walker, Rodri et Akanji) alors qu’aucun joueur du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, ne figure dans cette équipe.

Lamine Yamal s’est par ailleurs offert le But du tournoi grâce à son bijou inscrit contre la France en demi-finale.