Le Néerlandais (18) Donyell Malen célèbre le troisième but de son équipe lors des huitièmes de finale de l'UEFA Euro 2024 entre la Roumanie et les Pays-Bas à la Munich Football Arena de Munich, le 2 juillet 2024. (Photo de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Les Pays-Bas se sont aisément qualifiés pour les quarts de finale de l’Euro-2024, grâce à leur large succès (3-0) contre la Roumanie, mardi à Munich.

Les Néerlandais, emmenés par leurs attaquants Cody Gakpo et Donyell Malen buteurs, vont retrouver ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2008 et affronteront le vainqueur du dernier huitième de finale entre l’Autriche et la Turquie (21H00) à Leipzig.