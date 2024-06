Le Portugal a facilement dominé la Turquie 3 à 0 samedi à Dortmund et a validé sa qualification pour les huitièmes de finale avant même le troisième match du groupe F, dont il est assuré d’obtenir la première place.

Tout en maîtrise, le Portugal de Cristiano Ronaldo a tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro-2024 en dominant 3-0 la Turquie, samedi à Dortmund.

Déjà vainqueurs de la République tchèque 2-1 lors de la première journée, les Portugais ont rapidement ouvert le score grâce à Bernardo Silva (21e), avant qu’un cafouillage turc et un but contre-son-camp du défenseur Akaydin (28e) ne leur permette de prendre le large. Fernandes (56e), sur une offrande de Ronaldo, a aggravé la marque.

Les hommes de Roberto Martinez comptent à présent six points, contre trois pour les Turcs, et sont assurés de terminer en tête du groupe F. La Turquie devra elle assurer sa qualification mercredi contre la République tchèque, qui compte un point après son match nul 1-1 contre la Géorgie plus tôt dans la journée.

Le Portugal, qui ne cache pas ses ambitions pour cet Euro, s’est montré bien plus consistant que contre les Tchèques, où il avait été mené 1-0 avant de renverser la rencontre en toute fin de match grâce à un but de Francisco Conceiçao pour arracher la victoire.

Face à une équipe turque remaniée, et qui avaient choisi de placer sa pépite Arda Guler sur le banc, les Portugais se sont rapidement montrés les plus entreprenants, avec notamment quelques incursions de Leao côté gauche.

C’est encore du côté gauche qu’est venue l’ouverture du score, avec un centre en retrait de Nuno Mendes, repoussé par un défenseur mais poussé du plat du pied dans les filets turcs par Bernardo Silva (21e).

Quelques minutes plus tard, les joueurs du sélectionneur italien de la Turquie Vincenzo Montella se sont sabordés sur un ballon anodin: une passe ratée de Joao Cancelo pour Ronaldo qui n’avait pas suivi.

Mais la passe en retrait du défenseur turc Akaydin pour son gardien a trompé Celik, sorti de ses cages, et qui n’a pas pu se replier à temps pour empêcher le ballon de franchir la ligne (28e).

Les Turcs ont ensuite tenté de réagir, en vain, Akturkoglu butant sur Diogo Costa (31e).

Au retour des vestiaires, les Portugais ont multiplié les actions dangereuses, jusqu’à que Ronaldo, servi dans la profondeur et seul face au portier turc, offre avec classe le but du 3-0 à Fernandes (56e).