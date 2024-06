Le milieu de terrain anglais (16) Conor Gallagher, le défenseur danois (05) Joakim Maehle et le défenseur anglais-(02) Kyle Walker lors du match de football de l'UEFA Euro 2024 Groupe C entre le Danemark et l'Angleterre à l'arène de Francfort à Francfort-sur-le-Main. 20 juin 2024. (Photo de JAVIER SORIANO / AFP)

L’Angleterre a été tenue en échec par le Danemark (1-1) jeudi à Francfort et devra attendre le dernier match pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro-2024.

Avec quatre points, l’Angleterre est en tête du groupe C devant le Danemark (2 points), la Slovénie (2 pts) et la Serbie (1 pt). Les Anglais joueront leur qualification contre la Slovénie lors de la troisième et dernière journée.

L’équipe d’Angleterre est arrivée en Allemagne avec un puissant vent d’optimisme dans le dos, gonflée par une génération exceptionnelle (Bellingham, Foden, Rice, Kane…), mais le souffle est retombé après deux matches.

Les vice-champions d’Europe ont été tenus en échec jeudi par des Danois toujours difficiles à manœuvrer, quatre jours après avoir dominé la Serbie (1-0) sans trop de marge.

D’un point de vue comptable, il n’y a pas péril en la demeure: la sélection des « Three Lions » conserve la tête du groupe C avec quatre points, devant le Danemark et la Slovénie (2 pts), puis la Serbie (1 pt).

A Francfort, elle a rapidement mené après un centre de Kyle Waler repris par le capitaine Harry Kane, en bon renard des surfaces (18e, 1-0). Mais Morten Hjulmand, milieu du Sporting, a rétabli la parité d’une frappe lointaine (34e, 1-1).

Plus tôt dans la journée, la Slovénie s’est fait souffler une première victoire à l’Euro par la Serbie et Luka Jovic, buteur dans le temps additionnel (90e+5, 1-1).

Hors des terrains, le patron de la Fédération serbe a menacé de retirer son équipe de la compétition après avoir entendu des supporters scander des slogans hostiles à son pays lors du match Croatie-Albanie (2-2), mercredi.