Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan célèbre le deuxième but contre la Hongrie, à la Stuttgart Arena de Stuttgart le 19 juin 2024. Crédit: AFP

Pays hôte et premier qualifié pour les huitièmes de finale, l’Allemagne tient son rang à « son » Euro-2024 à la maison, après sa deuxième victoire mercredi contre la Hongrie (2-0), alors que la Croatie de Luka Modric est en danger.

Avec six points au compteur, l’Allemagne de Julian Nagelsmann a été la première nation à valider son billet pour la phase à élimination directe.

Assurée de finir au pire à la deuxième place du groupe A, la Mannschaft en veut clairement plus. « On veut finir à la première, c’est important. On veut gagner tous les matches », a lancé le sélectionneur allemand en conférence de presse après la rencontre.

Mercredi contre la Hongrie, elle n’a pas outrageusement dominée son affaire comme elle l’avait fait lors du match d’ouverture de l’Euro contre l’Ecosse (5-1). Mais elle a maîtrisé son sujet et a ouvert le score grâce à sa pépite Jamal Musiala, idéalement placé à une petite dizaine de mètres du but hongrois pour réceptionner une passe en retrait de son capitaine Ilkay Gündogan.

Avant de se mettre à l’abri à la 67e minute grâce à Gündogan, à la conclusion d’un mouvement initié par Toni Kroos et Musiala, avec Maximilian Mittelstädt dans le rôle de passeur décisif, elle a pu voir que son gardien Manuel Neuer, 38 ans, avait encore de beaux restes. Le portier du Bayern a réalisé une parade exceptionnelle sur un coup franc de Dominik Szoboszlai avant la pause.

« Laisser rêver » les fans allemands

Au-delà des résultats, l’une des missions que se sont fixé les Allemands est d’emmener avec eux tout un pays et de revivre le conte de fées d’été de 2006, ce « Sommermärchen » lors du Mondial qu’elle avait organisé et où la Mannschaft avait atteint les demies. « Les fans ont tous le droit de rêver, notre job c’est de les laisser continuer à rêver », a souligné Nagelsmann.

La Suisse a raté une belle occasion d’imiter l’Allemagne en soirée contre l’Ecosse. Menée au score dès le premier quart d’heure sur un but de McTominay, elle a égalisé grâce à un bijou de Xherdan Shaqiri, un peu plus de dix minutes plus tard.

A l’inverse d’une Allemagne, annoncée en reconstruction mais virevoltante depuis le début de « son » tournoi à domicile, la Croatie vieillissante de Luka Modric s’est un peu plus éloignée de la phase à élimination directe mercredi, avec un match nul concédé dans le temps additionnel contre l’Albanie (2-2), quatre jours après une correction infligée par l’Espagne (3-0).

Dans un match à rebondissements, les vice-champions du monde 2018 sont passés par tous les états émotionnels au Volksparkstadion de Hambourg mercredi après-midi.

Menés dès la 11e minute sur un but de Qazim Laçi, ils ont pensé avoir renversé la rencontre en 120 secondes, à un quart d’heure de la fin du match, par Andrej Kramaric (74e) et un but contre son camp de Klaus Gjasula (76e).

Mais dans la cinquième des sept minutes du temps additionnel, l’Albanie est parvenue à arracher le point du nul par Gjasula, d’une frappe hors de portée de Dominik Livakovic.

« On a permis aux Albanais de revenir. Il faut toujours qu’on se complique la vie« , a pesté le sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, après la rencontre.

Avec un seul point au compteur après deux matches, les Croates, devront absolument s’imposer contre l’Italie dans cinq jours pour espérer voir les huitièmes de finale. Les Albanais devront eux aussi battre l’Espagne pour franchir le premier tour.