L’Allemagne démarre en trombe, l’Espagne assure, le Portugal confirme, la Belgique déçoit… Certaines équipes ont rassuré leurs supporters en ce début du Championnat d’Europe de football 2024 (Euro 2024), mais l’on a aussi eu droit à des surprises. Morceaux choisis.

L’Euro 2024 a démarré en fanfare le 14 juin avec des matchs pleins de rebondissements et de superbes actions. Retour sur une première journée où les favoris ont confirmé leurs statuts et où l’on a quand même assisté à quelques surprises.

La Mannschaft éblouissante

Pays hôte, l’Allemagne a lancé son Euro de manière éclatante en infligeant une lourde défaite à l’Écosse (5-1) à Munich. Les Allemands, poussés par leur public, ont dominé de bout en bout une équipe écossaise réduite à dix en seconde mi-temps suite à l’expulsion de Ryan Porteous.

Dès la 10e minute, Florian Wirtz a ouvert le score avec une frappe limpide. La démonstration s’est poursuivie avec des réalisations de Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug et Emre Can, confirmant les ambitions de la Mannschaft pour le sacre à domicile.

L’Espagne impressionne

À Berlin, l’Espagne a survolé son premier match du groupe B en battant la Croatie 3-0. Lamine Yamal, d’origine marocaine, est également devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l’Euro. Il s’est d’ailleurs illustré en délivrant une passe décisive à Dani Carvajal pour le troisième but, tandis que Fabian Ruiz a été l’architecte de cette victoire avec un but et une passe décisive.

🧑🏾‍🎓 Un estudiante en la @EURO2024. Un chaval que disfruta de los videojuegos y que también cumple con los deberes del instituto. 📺 ¡¡Así es el día a día de Lamine Yamal en la concentración de la @SEFutbol!! ℹ️ https://t.co/fCzprMuCCa #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/AQKTjUoiyH — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2024

L’Angleterre sereine

L’Angleterre, vice-championne en titre, a confirmé son statut de favorite en s’imposant face à la Serbie (1-0) grâce à un but de Jude Bellingham dès la 13e minute. Le jeune milieu de terrain du Real Madrid a dirigé le jeu anglais avec brio, permettant à son équipe de démarrer l’Euro sur une bonne note.

La Belgique prise de court

C’est en effet la grosse surprise de cette première journée: une défaite inattendue de la Belgique face à la Slovaquie (1-0). Les Diables rouges, malgré une domination territoriale, se sont inclinés après une erreur de Jérémy Doku qui a permis à Ivan Schranz d’ouvrir le score. Le gardien belge Koen Casteels s’est plié en quatre pour éviter un écart plus grand, mais l’attaque belge, menée par un Lukaku inefficace, n’a pas réussi à revenir.

Les Bleus à l’essentiel

La France, ambitieuse et déterminée, a remporté son premier match face à l’Autriche (1-0). Le but décisif est venu d’un centre de Kylian Mbappé dévié dans ses propres filets par Maximilian Wöber. Les Bleus ont assuré l’essentiel et se préparent désormais à affronter les Pays-Bas pour une place de leader du groupe D. Blessé au nez lors de cette rencontre, Mbappé pourrait rester sur le banc pour le prochain match des Bleus.

Le Portugal à l’arraché

Le Portugal a dû batailler pour venir à bout de la République tchèque (2-1). Après avoir été menés suite à un superbe but de Lukáš Provod, les Portugais ont égalisé grâce à un but contre son camp de Robin Hranac, avant que Francisco Conceiçao n’offre la victoire dans les arrêts de jeu à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.

La Turquie s’affirme

Enfin, la Turquie a dominé la Géorgie (3-1) avec des buts spectaculaires de Mert Müldür et Arda Güler. Du haut de ses 19 ans, le jeune joueur du Real Madrid était particulièrement attendu. Et il a répondu présent avec un tir enroulé du gauche d’une vingtaine de mètres pour placer le ballon dans la lucarne opposée. Kerem Akturkoglu a scellé la victoire en toute fin de match, propulsant la Turquie en tête du groupe F.

Arda Guler basically recreated his first ever goal for Turkey on the biggest stage

pic.twitter.com/ZaCjWX3u7S — Noodle Vini (@vini_ball) June 18, 2024

Cette première journée de l’Euro 2024 a tenu toutes ses promesses avec des performances attendues, des révélations et des déceptions. Les prochains jours s’annoncent tout aussi passionnants alors que la compétition ne fait que commencer.