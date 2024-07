L’Euro 2024 s’est achevé ce dimanche dans une finale particulièrement “chaude” entre l’Espagne et l’Angleterre (2-1). Malgré le haut niveau des équipes présentes, cette 17e édition en a déçu plus d’un. La France et le Portugal ont été clairement “timides” tandis que La Roja a démontré qu’elle était bel et bien la star du tournoi. Retour sur les tops et les flops de cet Euro 2024.

L’Espagne a été sacrée championne d’Europe pour la 4e fois de son histoire après avoir dominé l’Angleterre (2-1) lors d’une finale très attendue par les fans de football. L’Euro, une des plus prestigieuses compétitions du ballon rond qui se joue tous les quatre ans, était particulièrement attendu. La raison? Les experts ainsi que les fans sont d’accords sur le fait qu’il s’agit d’un tournoi de “haut niveau” où s’affronte la crème de la crème du football mondial.

Mais grosse déception cette année où le niveau de l’Euro en a déçu plus d’un. Malgré une entrée en matière marquée par un festival de buts, à l’image des matchs Allemagne-Ecosse (5-1), Hongrie-Suisse, (1-3) ou encore Espagne-Croatie (3-0), les buts se sont faits de plus en rares au cours de la compétition. Plusieurs rencontres se sont soldées par des nuls lors de la phase de groupes. Aussi, la 17e édition a été ponctuée par pas moins de 10 réalisations CSC (contre son camp).

Parallèlement, les sélections “favorites” du tournoi se sont inclinées l’une après l’autre. Avant le début de l’Euro, plusieurs plaçaient la France, l’Allemagne ou le Portugal dans le dernier carré de la compétition. Et contre toute attente, seuls les Bleus ont réussi à se hisser en demi-finale. Kylian Mbappé, star de l’équipe de France et du Real Madrid a été on ne peut plus timide. L’attaquant n’a trouvé le chemin des cages adverses qu’une seule fois en 6 matchs et ce grâce à un penalty contre la Pologne (1-1).

Le Portugal, porté par Cristiano Ronaldo, a également trahi les attentes de ses supporters. Pourtant, les hommes de Roberto Martinez avaient bien démarré la phase de groupes de l’Euro 2024 avec notamment deux victoires contre la Tchéquie (2-1) et la Turquie (0-3), avant de connaître la première défaite contre la Géorgie (2-0). Le Portugal a quitté la compétition en quart de finale contre la France lors d’un match qui s’est soldé par la fameuse séance des tirs au but. De son côté, CR7, qui jouait son dernier Euro, a récolté les critiques depuis le premier match de sa sélection. L’on peut dire que le “Don” a complètement raté son tournoi s’inscrivant aucun but en 5 matchs.

Mais la surprise de cet Euro 2024 est en effet la Géorgie qui dispute la compétition continentale pour la première fois de son histoire. Personne ne s’y attendait mais ils l’ont fait! Coachée par Willy Sagnol, la sélection géorgienne en a surpris plus d’un avec une qualification en huitième de finale. Pour ce faire, la Géorgie a mis au tapis le Portugal (2-0). Ce fut sa première victoire dans un Euro. Georges Mikautadze, avant-centre de cette jeune sélection marqué plus de buts que Mbappé et Ronaldo combiné. L’aventure géorgienne a été conclue par une lourde défaite contre l’Espagne en 8e (4-1), mais ces derniers en sont sortis la tête haute.

Parallèlement, cet Euro fut « la dernière danse » pour plusieurs grands noms du football européen. Il s’agissait de la dernière opportunité pour des « légendes » de leur pays de remporter un titre continental. A l’image de Thomas Muller qui s’est hissé jusqu’aux quarts de finale de la compétition avec l’Allemagne, de Cristiano Ronaldo ou encore du croate Luka Modric. La fin d’une époque et un nouveau chapitre pour les amoureux du football.

Le meilleur pour la fin: l’Espagne. La Roja a brillé de mille feux lors de cette 17e édition de l’Euro. Tant sur le plan tactique que sur le plan personnel et collectif de ses joueurs. Luis de la Fuente et ses protégés méritent amplement ce titre, ils ont été “parfaits” depuis leur premier match de phase de groupes enchaînant les victoires devant les plus grands d’Europe… et de la plus belle des manières. Après la Croatie, l’Italie, l’Albanie, la Géorgie, l’Espagne est venue à bout de l’Allemagne (2-1) en quart de finale, la France (2-1) en demi-finale et l’Angleterre (2-1) lors de la grande finale. La Roja a réussi tout cela en proposant un football de qualité et surtout grâce à des jeunes pépites!

S’il y a un nom que l’on retiendra de cette édition, c’est sans doute Lamine Yamal. Après un Euro U17 avec La Roja, le jeune joueur d’à peine 17 ans a confirmé son talent avec l’équipe première. Il est d’ailleurs devenu le plus joueur à prendre part à un Euro ainsi que le plus jeune buteur de l’histoire de cette compétition continentale. Très technique, Yamal aura marqué les esprits cette année devenant meilleur jeune de l’Euro 2024 avec ses 4 passes décisives. Il a aussi réalisé un but de légende en demi-finale contre la France. Il demeure incontestablement la surprise de cette année.

🇪🇸 Lamine Yamal: “This is the greatest birthday present I’ve ever received.” pic.twitter.com/uOwEaoAvNO — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) July 14, 2024

Face à ce nouveau phénomène du ballon rond, Hans-Dieter Flick, coach du FC Barcelone, l’administration du club catalan se frotte les mains en attendant le début de la prochaine saison. Le jeune ailier du Barça devrait continuer en équipe A du club et disputer la Ligue des champions l’année prochaine. Nombreux sont ceux qui le comparent à Lionel Messi, autre légende du club, lui promettant un avenir prometteur avec les Blaugrana. Profil à suivre… et de très près!