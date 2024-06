Ultra-luxe, personnalisée et hyper connectée, Atlantis Luxury, la nouvelle marque haut de gamme d’Atlantis Voyages, se colle sur-mesure à nos envies de globe-trotters cet été. De quoi s’évader autrement pour des escapades premium en toute tranquillité.

Depuis sa création il y a plus de 35 ans, Atlantis Voyages s’est fait une place de choix dans l’industrie du voyage au Maroc en imaginant des circuits à travers le globe à la mesure des rêves de ses clients. Aujourd’hui, pour anticiper les besoins des voyageurs les plus exigeants, le travel expert lance Atlantis Luxury, sa nouvelle marque pur luxe spécialement conçue pour une clientèle en quête d’exclusivité et d’expériences de voyage personnalisées.

A la carte? des séjours adaptés selon ses envies, son rythme et ses hobbies, valorisant la découverte et l’immersion dans le pays visité, gage d’une expérience unique et inoubliable. De la Riviera Turque en passant par la côte d’Antalya jusqu’aux destinations exotiques telles que la Thaïlande, la Chine, la Malaisie ou encore le Vietnam, l’offre “été 2024” promet des expériences uniques, entre qualité et excellence du service.

Que ce soit à travers des lieux de vie cinq étoiles finement sélectionnés, des rencontres avec les habitants locaux, des activités culturelles ou la découverte des derniers spots cools du moment, l’agence manie l’évasion avec intelligence, en repérant avant tout le monde les ouvertures hype nouvelle génération.

Des itinéraires entièrement cousus main qui permettront à chacun d’expérimenter des moments magiques, loin des circuits touristiques classiques. A vivre…

Atlantis Voyages, Tour Habous, avenue des FAR, Casablanca. Tél.: 07 76 92 64 39.