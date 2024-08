Donald Trump et Kamala Harris ont exposé au grand jour samedi leurs divergences sur l’organisation de leur débat télévisé, au moment où l’ancien président cherche à couper l’élan gagné par la campagne de sa rivale démocrate pour décrocher les clés de la Maison Blanche.

« J’ai convenu avec Fox News de débattre avec Kamala Harris le mercredi 4 septembre », a affirmé dans la nuit de vendredi à samedi Donald Trump, candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre, sur sa plateforme Truth Social.

Une annonce sous forme de coup de poker, qui a rapidement été contestée par Kamala Harris, désormais assurée de devenir la candidate des démocrates après avoir récolté le soutien de plus de la moitié des délégués de son parti lors d’un vote en ligne.

Accusant le milliardaire d’avoir « peur« , l’équipe de campagne de la vice-présidente a déclaré que Donald Trump devait s’en tenir au débat initialement prévu avec Joe Biden sur la chaîne ABC, programmé pour le 10 septembre.

« Je serai là le 10 septembre, comme il l’a accepté », a déclaré sur X Kamala Harris. « J’espère l’y voir. »

It’s interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”

I’ll be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 3, 2024