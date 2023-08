Une fusillade s’est produite samedi au sein d’un magasin de Jacksonville en Floride, où trois personnes ont été tuées, a indiqué le maire de la ville.

Un individu, qui a ouvert le feu dans un magasin de cette ville du nord de la Floride, était motivé par la « haine » raciale et a tué trois personnes de couleur avant de se donner la mort, a annoncé, de son côté, le shérif local.

Le tireur « a visé un certain groupe, et ce sont les Noirs », a affirmé le shérif TK Waters lors d’une conférence de presse, ajoutant que le motif racial était « très clair ».

Il a noté que des manifestes laissés par le tireur, qui était âgé d’une vingtaine d’années et blanc, détaillent sa « répugnante idéologie de haine ».

