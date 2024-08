La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre, a choisi Tim Walz, gouverneur de l’Etat du Minnesota, comme colistier et potentiel vice-président en cas de victoire, selon des médias américains mardi.

Tim Walz, 60 ans, est réputé pour avoir pris des mesures considérées comme progressistes depuis son accession en 2019 au poste de gouverneur de cet Etat du « Midwest« , région clé pour novembre.

Pas franchement connu en dehors des frontières de son Etat du Minnesota, le sexagénaire s’est illustré ces dernières semaines par ses petites piques répétées à l’encontre de Donald Trump et de son entourage, qu’il n’a cessé de qualifier de « mecs bizarres ».

« Nous n’avons pas peur des mecs bizarres », a lancé cet élu affable, au débit rapide, lors d’une réunion de campagne. « Croyez en mon expérience d’enseignant, les brutes n’ont aucune puissance. »

Ce natif du Nebraska a en effet passé de longues années dans le milieu de l’enseignement, notamment en tant que professeur de géographie et coach de football américain.

Fait notable, cet homme aux petites lunettes rectangulaires, a enseigné quelques mois en Chine, juste après les événements de Tiananmen du printemps 1989.

Lire aussi. États-Unis: Trump et Harris s’affrontent sur la date de leur débat

« Le fait de pouvoir être dans un lycée chinois à ce moment crucial me semblait vraiment essentiel », confiera-t-il des années plus tard devant une commission du Congrès américain, où il siégera durant 12 ans.

Quand ont circulé les premières rumeurs sur sa désignation comme colistier de Kamala Harris, certains internautes se sont demandé si la paire avait vraiment le même âge, assortissant leurs messages d’une photo de Tim Walz, le crâne dégarni.

« J’ai été surveillant de cantine pendant 20 ans. Tu ne fais pas ce boulot sans t’arracher les cheveux », a répondu sur X l’élu de 60 ans, avec humour.

And supervised the lunchroom for 20 years. You do not leave that job with a full head of hair. Trust me. https://t.co/LrZH03kVDM

— Tim Walz (@Tim_Walz) July 24, 2024