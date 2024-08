Le FBI a interpellé un Marocain résidant aux Etats-Unis pour extorsion et cybercriminalité. L’homme, nommé Idriss Qibaa, a avoué ses escroqueries sur les réseaux sociaux lors d’une interview dans un podcast.

Le Marocain Idriss Qibaa a été arrêté par le Federal bureau of investigation (FBI) à son domicile à Las Vegas, rapportent les médias américains. L’homme connu sous les noms de « Dani » ou « Unlocked » devra répondre de deux chefs d’inculpations criminels déposés par le bureau du procureur du Nevada pour avoir proféré des menaces par SMS à deux victimes et à des membres de leurs familles, précise Fox News.

Qibaa est un hacker qui dirigeait le site internet Unlocked4Life.com et promettait de débloquer les comptes de réseaux sociaux bloqués de ses clients. Sauf que c’était celui qui verrouillait les comptes pour extorquer des milliers de dollars en échange de leurs codes d’accès.

Un génie de l’informatique mais loin d’être un génie du crime, le Marocain était dans le viseur du FBI après s’être vanté, lors d’une interview dans un podcast, d’extorquer des milliers de dollars mensuellement à ses victimes en piratant leurs comptes sur les réseaux. « Je n’arrivais pas à croire que j’étais dans la même pièce que quelqu’un qui pouvait faire ça », a déclaré à Fox News l’animateur du podcast « No Jumper », Adam Grandmaison.

De son propre aveu, Qibaa était celui qui verrouillait les comptes de ses colients pour leur extorquer des milliers de dollars en échange des accès. Il proposait également de gonfler artificiellement le nombre de vues ou d’abonnés des utilisateurs contre une rémunération, de recueillir des informations personnelles sur d’autres personnes pour ses clients et de faire bannir d’autres utilisateurs à la demande de ces derniers.

Lire aussi. Cybercriminalité: les États-Unis et ses alliés identifient le dirigeant de « LockBit »

Durant l’interview, Qibaa a déclaré que « plus de 200 personnes » le payaient mensuellement pour maintenir l’accès à leurs comptes, affirmant qu’il « gagnait plus de 600.000 dollars ». Choqué par ces propos, l’animateur lui a demandé pourquoi il divulguait publiquement ses activités criminelles. A quoi notre arnaqueur a répondu sans sourciller: « On ne peut que me tuer, c’est la seule solution« .

Après l’interview, les enquêteurs ont retrouvé une série de victimes, dont un agent immobilier, des dentistes, un homme d’affaires, un journaliste ou encore un influenceur. Le FBI a rapidement réalisé que le suspect allait encore plus loin que le simple chantage: il aurait détruit les biens de ses victimes et même menacé de leur faire du mal, ainsi qu’à leurs proches.

Selon Las Vegas News, Qibaa a été arrêté après que le FBI a été averti que l’homme pourrait prendre la fuite au Maroc grâce à son butin.