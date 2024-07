Le président américain Joe Biden ne semble pas avoir levé les doutes samedi sur sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat, au lendemain d’une interview cruciale où il a défendu sa candidature sans vraiment convaincre.

« Le président est fier de son bilan, à juste titre. Mais il apparaît dangereusement déconnecté des préoccupations des gens concernant ses capacités à aller de l’avant et sa position dans cette campagne« , a jugé vendredi soir sur X l’influent David Axelrod, ancien stratège de Barack Obama.

Dans ce qui avait été présenté comme une interview télévisée décisive, le démocrate de 81 ans a jugé que personne d’autre que lui n’était « plus qualifié » pour battre Donald Trump en novembre, niant la réalité des sondages qui le placent en nette difficulté face à son adversaire républicain.

The president is rightfully proud of his record.

But he is dangerously out-of-touch with the concerns people have about his capacitiies moving forward and his standing in this race.

Four years ago at this time, he was 10 points ahead of Trump.

Today, he is six points behind.

— David Axelrod (@davidaxelrod) July 6, 2024