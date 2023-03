Essaouira: le festival Gnaoua revient dans son format habituel

Après l’adaptation de son format lors de sa 23e édition, le festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira marquera son grand retour dans son format habituel du 22 au 24 juin 2023.

Contrairement à la dernière édition, cette année toutes les conditions sont réunies pour que les rythmes du monde prennent d’assaut la 24e édition, qui marquera le grand retour du Festival dans son format habituel.

«Les musiciens du monde se retrouveront encore une fois dans la cité des Alizés, à l’invitation de leurs confrères Maâlems Gnaoua du Maroc. Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, revient du 22 au 24 juin 2023, promettant comme chaque année, de vrais moments de grâce entre concerts de fusion, lila intimistes, jam-sessions improvisées et grands débats d’idées », annoncent les organisateurs dans un communiqué.

Avec sa traditionnelle parade d’ouverture, une quarantaine de concerts répartis entre la scène place Moulay Hassan et celle de la plage, les soirées plus intimistes dans les zaouias et au Borj Bab Marrakech, et le Forum des droits de l’Homme, le festival revient dans sa version coutumière.

«Si la crise mondiale nous a contraint à reporter le festival pendant trois années consécutives, elle n’a pas réussi pour autant à stopper notre élan ni notre détermination. Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira se nourrit de passion et de persévérance. Aujourd’hui, plus que jamais, la préparation de cette 24e édition prouve que cet esprit de résilience ne nous a jamais quitté », rappelle Neila Tazi, productrice et fondatrice du festival.

En effet, après deux années d’un silence pesant, imposé par la crise sanitaire, l’équipe du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira et l’association Yerma Gnaoua ont tenu à honorer les Maâlems Gnaoua et l’inscription de leur art au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO, en organisant un concert historique réunissant plus de 115 musiciens sur scène et retransmis par la chaîne Al Aoula, le 25 décembre 2021.

En 2022, c’est une tournée magistrale, sous le signe de la fusion, qui a emmené les Maâlems dans quatre villes du royaume. Ces derniers étaient accompagnés de grands musiciens internationaux, à l’instar de Vieux Farka Touré, Jamaaladeen Tacuma, Piers Faccini ou encore Avishai Cohen.

Du 22 au 24 juin 2023, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira compte célébrer à nouveau la richesse et la diversité de la musique Gnaoua et de nombreuses autres formes de musiques du monde, ajoute le communiqué.

Les sons du guembri et des crotales omniprésents se mêleront aux sonorités du jazz dans toute sa diversité, au flamenco, au reggae, à la salsa ou encore aux rythmes touareg ou tamoul.

Le public aura rendez-vous avec de belles fusions dont la première sera celle du concert d’ouverture qui s’annonce explosif, avec la rencontre entre la Troupe Tambours du Burundi Amagaba, le saxophoniste américain Jaleel Shaw, la chanteuse marocaine Sanaa Marahati, et les Maâlems Mohamed et Saïd Kouyou.

Depuis sa création en 1998, le festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, s’est imposé comme l’un des événements culturels majeurs du Maroc et du continent. Avec une programmation pointue mais cohérente et accessible, le festival attire chaque année des milliers de visiteurs des quatre coins de la planète, mais également de très nombreux artistes et intellectuels. Porté par sa philosophie originelle, son esprit de partage et de découverte, le festival constitue une expérience unique autant spirituelle qu’artistique.