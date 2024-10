La 5e édition du Moga Festival a une nouvelle fois confirmé sa place de rendez-vous incontournable pour les fans de musique électronique. Avec une programmation de haut vol, le festival a rassemblé de nombreux festivaliers à Essaouira, qui a vibré au rythme des DJ sets, d’activités culturelles et d’une ambiance unique du 2 au 6 octobre.

Le Moga Festival s’est achevé en apothéose ce 6 octobre 2024 à Essaouira. Pour cette 5e édition, la ville des Alizés a accueilli des artistes de renommée mondiale, offrant une programmation riche et variée qui a fait le bonheur des amateurs de musique électro, aussi bien marocains qu’internationaux.

Le festival a démarré en force avec un concert inaugural à La Sqala, où les festivaliers ont pu découvrir des sets envoûtants. Parmi les têtes d’affiche cette année, on retrouvait des pointures comme Âme, Apollonia, Pachanga Boys, Axel Boman, Dixon, DJ Tennis et Seth Troxler. Le public marocain a également pu applaudir des artistes locaux, notamment Daox, Guedra Guedra et Retro Cassetta, qui ont électrisé les foules.

Au-delà des performances musicales, le Moga Festival a proposé un programme riche en activités pour plonger les festivaliers dans l’atmosphère unique d’Essaouira. Des séances de sports nautiques, des initiations au yoga et à la méditation, des déambulations artistiques et des cours de danse ont rythmé les journées des participants. Une masterclass dédiée à la musique Gnaoua a également permis de tisser un pont entre la tradition musicale marocaine et les sonorités électro contemporaines.

Cette édition 2024 a aussi marqué le retour de la programmation OFF, ancrée dans la médina d’Essaouira. De nombreux événements gratuits ont permis aux festivaliers et aux habitants de se retrouver dans des lieux emblématiques comme la Place Al Khayma, Bayt Dakira, l’Institut français, ou encore Le Megaloft et Le Cosmo. Cette section du festival rend hommage à l’effervescence culturelle et patrimoniale de la ville, en impliquant des artistes, associations et entreprises locales.

Le Moga Festival a attiré une foule nombreuse, venue des quatre coins du Maroc. Essaouira, connue pour son ambiance bohème et sa capacité à accueillir des événements d’envergure, s’est une nouvelle fois imposée comme une destination phare pour les amateurs de musique et de culture.

Le Moga Festival s’affirme comme un rendez-vous incontournable de la scène électro internationale, ancré dans une ville qui respire la musique et l’ouverture sur le monde.