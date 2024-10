Vingt-neuf personnes accusées d’avoir participé à un vaste réseau de trafic de drogue ont été interpellées en Espagne, où 9 tonnes de cannabis ont été saisies, a annoncé la Garde civile espagnole.

La Guardia Civil vient de démanteler un vaste réseau criminel spécialisé dans le trafic de cannabis en provenance du Maroc. Cette opération, baptisée « Truck« , a permis la saisie de 8.946 kilos de cannabis et l’arrestation de 29 individus. La drogue était acheminée par les rivières Guadiana et Guadalquivir.

L’enquête, qui avait débuté en août 2023, a révélé une impressionnante organisation en terme logistique. À la tête de ce réseau, il y a un trafiquant notoire, connu sous le pseudonyme de « Carmelo Lapela« , toujours en fuite. L’homme est suspecté d’être le chef de la branche d’un gang basé à Ayamonte (Huelva), et qui s’appuyait sur des points de débarquement stratégiques pour acheminer la drogue.

Au cours de l’opération, la Guardia Civil a perquisitionné 18 résidences et saisi un arsenal comprenant quatre armes à feu, ainsi qu’un camion et plusieurs véhicules utilisés pour le transport de la drogue. De plus, des quantités importantes de cannabis sous forme de 123 kilos de têtes de cannabis et 736 plants ont également été confisquées.

Parallèlement, les forces de l’ordre espagnoles ont découvert plusieurs « guarderías » (des entrepôts clandestins où la drogue était stockée temporairement) dans les provinces de Huelva, Cadix et Málaga.

Droga oculta de una de las principales organizaciones del narcotráfico en Andalucía. Tenían casi 9 toneladas. La rama de esta organización delictiva afincada en Ayamonte (Huelva) estaba liderada por “Carmelo Lapela”, narcotraficante actualmente se encuentra huido de la justicia pic.twitter.com/2K5KLWAo8y — DLP Organización (@dlp_org) October 10, 2024

Parmi ces cachettes, une parcelle située à Sanlúcar de Barrameda (Cadix) a particulièrement retenu l’attention des limiers. Ce lieu, apparemment anodin, dissimulait une cache sophistiquée accessible grâce à un mécanisme hydraulique. Les trafiquants y cachaient le cannabis sous un réservoir d’eau souterraine, rendant ainsi la détection plus difficile.

Le réseau possédait une organisation hiérarchisée et une grande mobilité. Les trafiquants choisissaient leurs lieux de déchargement en fonction des conditions de sécurité, avant de transférer la drogue vers des entrepôts situés à Huelva et Cadix. La drogue est ensuite répartie dans des camions et acheminée vers des destinations européennes, notamment la France.