Kylian Mbappé du Real Madrid et Lamine Yamal du FC Barcelone

Le Real Madrid, champion d’Espagne en titre, reçoit samedi son éternel rival le FC Barcelone pour le premier Clasico d’une nouvelle ère incarnée par la star française Kylian Mbappé et par le prodige espagnol Lamine Yamal.

Le choc entre les deux grands d’Espagne, l’un des événements sportifs les plus suivis au monde, avait perdu en saveur ces dernières saisons depuis les départs des deux superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il semble aujourd’hui tout proche de retrouver son aura planétaire.

D’un côté, le Barça (1er), qui a relancé un autre cycle avec l’arrivée de l’entraîneur allemand Hansi Flick pour remplacer la légende catalane Xavi Hernandez, fait de nouveau rêver avec un football offensif et flamboyant, emmené par un trio offensif Raphinha – Lewandowski – Lamine Yamal irrésistible.

13 matches, 11 victoires, et déjà 43 buts inscrits: même le grand Bayern Munich, véritable bête noire barcelonaise en Europe, n’y a pas résisté, en implosant 4-1 après une démonstration de l’ailier brésilien, auteur d’un triplé.

Une performance saluée par l’ensemble de la presse sportive, même par le quotidien madrilène Marca, selon lequel « cette fois-ci, oui, le Barça est de retour« .

En manque d’équilibre et de régularité, le Real (2e), champion d’Espagne et d’Europe en titre et vainqueur des quatre derniers Clasico toutes compétitions confondues, connaît lui un début de saison contrasté malgré son armada de stars, renforcée par l’arrivée cet été de l’attaquant français Kylian Mbappé.

Souvent bousculé, comme face à Dortmund mardi (5-2), le géant madrilène s’en est pour l’instant (presque) toujours sorti grâce au talent individuel de ses attaquants, dont Mbappé, meilleur buteur de son nouveau club avec six réalisations en neuf matches de Liga, et neuf toutes compétitions confondues, et Vinicius Junior, toujours aussi inarrêtable lorsqu’il se décide à prendre le jeu à son compte.

Loué pour son exceptionnelle gestion l’an dernier, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti n’a pour l’instant pas trouvé la formule pour faire briller toutes ses étoiles à la fois. Il n’a, à vrai dire, pas souvent eu l’opportunité de le faire, en raison des pépins physiques qui n’ont pas épargné les Merengues.

Le Real sans Courtois ni Rodrygo

Le « Mister » sera à nouveau privé pour cette rencontre de son gardien Thibaut Courtois, blessé à l’adducteur gauche, du Brésilien Rodrygo, touché à la cuisse droite, ainsi que son vice-capitaine Dani Carvajal, victime d’une grave blessure au genou droit.

A l’inverse, les Catalans, portés par les pépites de la Masia (Lamine Yamal, Cubarsi, Casado…), pourront compter sur les retours de Gavi, Frenkie De Jong, Dani Olmo et Fermin Lopez pour tenter de mettre fin à la série de 42 matchse sans défaite du club madrilène, à un match d’égaler le record établi par le Barça en 2017-18.

En dépit de ses affaires extrasportives (accusations de viol, litige financier avec le PSG…), Mbappé semble lui se rapprocher de son meilleur niveau après sa gêne musculaire à la cuisse gauche qui l’a privé du dernier rassemblement de l’équipe de France.

Avec sa vitesse et ses qualités de finisseur, le capitaine des Bleus pourrait causer de sérieux problèmes à la défense blaugrana, positionnée très haut sur le terrain pour jouer le piège du hors-jeu. L’ex-attaquant du PSG reste sur six buts en quatre matches face au géant catalan, dont un doublé en quarts de finale de la C1 l’an passé.

A l’instar de son coéquipier anglais Jude Bellingham, décisif à l’aller et au retour l’an passé, Mbappé franchirait un énorme cap en l’étant lui aussi pour convaincre définitivement ses supporters, dans ce qui est peut-être l’un des matches les plus importants de sa carrière.